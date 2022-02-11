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    Сигурдссон: «Марат Измайлов – лучший футболист, с которым я выходил на поле»

    Исландский защитник Рагнар Сигурдссон назвал Марата Измайлова лучшим своим партнером по команде.

    — Ты выступал в чемпионатах семи странах, играл в Лиге чемпионов, на Евро и ЧМ. Назови лучшего футболиста, с которым выходил на поле?

    — Марат Измайлов.

    — Неожиданный выбор.

    — Он просто лучший, невероятный игрок. Я кайфовал от игры с ним, смотрел на него во время матчей и всегда удивлялся его технике и умению.

    Мы много общались и вне поля, он очень приятный и скромный парень, по-доброму относится ко всем, вообще никогда не видел его злым. Поэтому очень его уважаю.

    • Сигурдссон в России выступал за «Рубин», «Краснодар» и «Ростов».
    • 39-летний Измайлов закончил карьеру в 2017 году.

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    Источник: Sport24

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