Сигурдссон: «Марат Измайлов – лучший футболист, с которым я выходил на поле»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон назвал Марата Измайлова лучшим своим партнером по команде.

— Ты выступал в чемпионатах семи странах, играл в Лиге чемпионов, на Евро и ЧМ. Назови лучшего футболиста, с которым выходил на поле?

— Марат Измайлов.

— Неожиданный выбор.

— Он просто лучший, невероятный игрок. Я кайфовал от игры с ним, смотрел на него во время матчей и всегда удивлялся его технике и умению.

Мы много общались и вне поля, он очень приятный и скромный парень, по-доброму относится ко всем, вообще никогда не видел его злым. Поэтому очень его уважаю.