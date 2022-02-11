Сигурдссон: «Марат Измайлов – лучший футболист, с которым я выходил на поле»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон назвал Марата Измайлова лучшим своим партнером по команде.
— Ты выступал в чемпионатах семи странах, играл в Лиге чемпионов, на Евро и ЧМ. Назови лучшего футболиста, с которым выходил на поле?
— Марат Измайлов.
— Неожиданный выбор.
— Он просто лучший, невероятный игрок. Я кайфовал от игры с ним, смотрел на него во время матчей и всегда удивлялся его технике и умению.
Мы много общались и вне поля, он очень приятный и скромный парень, по-доброму относится ко всем, вообще никогда не видел его злым. Поэтому очень его уважаю.
- Сигурдссон в России выступал за «Рубин», «Краснодар» и «Ростов».
- 39-летний Измайлов закончил карьеру в 2017 году.
Источник: Sport24