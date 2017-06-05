Агент Измайлова заявил, что у игрока есть варианты продолжения карьеры в России

Да поди пристроится, он откуда родом?
Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника Марата Измайлова, сообщил, что 34-летний игрок имеет предложения от российских клубов. При этом он не уточнил, идет ли речь о командах из РФПЛ.
Напомним, последний сезон Измайлов провел в «Краснодаре», который покинул в марте по обоюдному согласию сторон. В минувшем розыгрыше РФПЛ хавбек выходил на поле семь раз и отметился одним голом.
– Как дела у Марата Измайлова?
– У него все хорошо. В ближайшее время будут новости.
– Он возвращается на поле?
– Да. Есть варианты в России.
– Премьер-лига?
– Давайте подождем немного, все узнаете.