Агент Измайлова заявил, что у игрока есть варианты продолжения карьеры в России

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника Марата Измайлова, сообщил, что 34-летний игрок имеет предложения от российских клубов. При этом он не уточнил, идет ли речь о командах из РФПЛ.

Напомним, последний сезон Измайлов провел в «Краснодаре», который покинул в марте по обоюдному согласию сторон. В минувшем розыгрыше РФПЛ хавбек выходил на поле семь раз и отметился одним голом.

– Как дела у Марата Измайлова?

– У него все хорошо. В ближайшее время будут новости.

– Он возвращается на поле?

– Да. Есть варианты в России.

– Премьер-лига?

– Давайте подождем немного, все узнаете.