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    Агент Измайлова заявил, что у игрока есть варианты продолжения карьеры в России

    Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника Марата Измайлова, сообщил, что 34-летний игрок имеет предложения от российских клубов. При этом он не уточнил, идет ли речь о командах из РФПЛ.

    Напомним, последний сезон Измайлов провел в «Краснодаре», который покинул в марте по обоюдному согласию сторон. В минувшем розыгрыше РФПЛ хавбек выходил на поле семь раз и отметился одним голом.

    – Как дела у Марата Измайлова?

    – У него все хорошо. В ближайшее время будут новости.

    – Он возвращается на поле?

    – Да. Есть варианты в России.

    – Премьер-лига?

    – Давайте подождем немного, все узнаете.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2017 14:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 11:01

      Да поди пристроится, он откуда родом?

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 5 июня 2017, 20:31

      Игрок то ХОРОШИЙ , но какой то МОЗГА. ...ЁБ.
      то одно не так , то другое

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 июня 2017, 16:21

      Марат !Ждем тебя в Краснодаре!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 июня 2017, 16:05

      Хороший игрок Марат Измайлов, удачи тебе!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Бугимен 5 июня 2017, 17:27

      Это понятно, таким он был.
      А он ничего не позабыл?
      Мастерство не пропьёшь...
      Не всегда проходит, ядрёна вошь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 5 июня 2017, 15:50

      Арарат )

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 июня 2017, 15:10

      Марат Измайлов ещё не исчерпал свой футбольный ресурс, он во многих командах РФПЛ легко заиграет ведущую роль, лишь бы здоровье не подвело. Он как" коньячок" игристый - в смысле играющий ,крепкий-- в смысле психологически ,выдержанный-- в смысле готов для российского футбола.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 5 июня 2017, 14:48

      Пригодился бы всем, российский паспорт и неплохой игрок.

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