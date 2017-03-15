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    Измайлов не сможет выступать в РФПЛ до конца сезона

    Юрист Михаил Прокопец, комментируя уход полузащитника Марата Измайлова из «Краснодара», заявил, что в нынешнем сезоне 34-летний футболист больше не сможет быть заявлен за другой клуб российской Премьер-лиги. Напомним, что хавбек расторг контракт с «быками» по обоюдному согласию сторон.

    «Для того чтобы игрок мог быть заявлен за другой клуб РФПЛ, должны быть соблюдены два условия. Во-первых, контракт с предыдущим клубом должен был быть расторгнут в регистрационный период с 25 января по 24 февраля. Во-вторых, заявку на игрока нужно было подавать до пятницы. Не уверен, что в случае с Измайловым эти условия соблюдены», – сказал Прокопец.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата России Измайлов провел семь матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 17:21
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