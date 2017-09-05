Агент Измайлова сообщил, что уже ищет игроку новый клуб в связи с ситуацией в «Арарате»

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Арарата» Марата Измайлова, сообщил, что уже в курсе сложившейся ситуации в московском клубе и уже начал поиски нового места работы для игрока.

Сегодня главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил о скором прекращении существования клуба. По словам специалиста, матч восьмого тура ПФЛ в зоне Центр с «Рязанью», который состоится 8 сентября, станет для команды последним.

«Да, у нас есть информация, что «Арарат» скоро прекратит свое существование. Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол», – сказал Барбоза.

«Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?