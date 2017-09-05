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    Агент Измайлова сообщил, что уже ищет игроку новый клуб в связи с ситуацией в «Арарате»

    Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Арарата» Марата Измайлова, сообщил, что уже в курсе сложившейся ситуации в московском клубе и уже начал поиски нового места работы для игрока.

    Сегодня главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил о скором прекращении существования клуба. По словам специалиста, матч восьмого тура ПФЛ в зоне Центр с «Рязанью», который состоится 8 сентября, станет для команды последним.

    «Да, у нас есть информация, что «Арарат» скоро прекратит свое существование. Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол», – сказал Барбоза.

    «Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2017 16:59
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Vaulakvas 5 сентября 2017, 20:09

      Марату нужно уже завязывать с футболом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 5 сентября 2017, 18:53

      В Турции окно ещё 2 дня открыто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 сентября 2017, 17:48

      Это вам ребята не ларёк с шавермой держать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 5 сентября 2017, 17:35

      Не долго музыка играла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 сентября 2017, 17:06

      Ой рассмешили)))

      0
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