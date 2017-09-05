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    «Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?


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    Голосов: 6
    05.09.2017 16:23
    Главная новость дня: главный тренер «Арарата» объявил о том, что клуб закроют. «Бомбардир» суммирует слухи и факты о ситуации.

    Недавно на «Бомбардире» вышел крутой репортаж о матче «Арарата» – клуба, ставшего самым известным в ПФЛ, куда перешли играть в футбол Павлюченко, Измайлов, Лебеденко и другие известные футболисты. «Арарат» был создан всего полгода назад – в марте 2017 года.

    Клуб уже успел возглавить таблицу зоны «Центр» в ПФЛ, выиграв пять матчей из семи, еще два сведя вничью, забив при этом 17 голов. 11 из них на счету как раз знаменитого трио – Павлюченко (6), Измайлов (3), Лебеденко (2).

    Кроме того, «Арарат» обыграл «Балтику» в Кубке России и вышел на «СКА-Хабаровск» – матч запланирован на 20 сентября. Всего пару недель осталось ждать до игры, в которой можно побороться за выход в 1/8 финала.

    Состоится ли теперь эта игра – неясно.

    В конце августа президент «Арарата» Валерий Оганесян выдал огненное интервью, в котором сообщил, что Павлюченко и Измайлов получают больше полумиллиона рублей в месяц, рассказал, как Сергей Галицкий из-за «понтов» был вынужден доплатить 300 тысяч евро за Юру Мовсисяна в «Краснодаре», а также сравнил Евгения Гинера и Леонида Федуна, назвав последнего Кириллом Комбаровым по сравнению с Вагнером Лавом.

    Через три дня СМИ сообщили об уходе Оганесяна с поста президента «Арарата». Еще через день представитель клуба обвинил Оганесяна в краже 20 миллионов рублей со счетов «Арарата».

    В конце прошлой недели ситуация и вовсе запуталась: вице-президент клуба подтвердил вывод денег Оганесяном, но сообщил, что акционеры уже компенсировали затраты, сам же Оганесян, находясь уже за рубежом, все домыслы опровергал:

    «Как я мог вывести 20 миллионов рублей со счетов клуба, когда я сам являюсь его стопроцентным, единственным учредителем? Как я могу украсть сам у себя? У меня не госбюджет, не еще какие-то организации. Если у меня будет какой-то трансфер, я должен перед кем-то отчитываться? С поста президента «Арарата» я никуда не уходил, за рубежом нахожусь по болезни»

    Еще более неожиданный поворот случился сегодня, когда главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил о том, что клуб закрывается:

    «Нам об этом объявили… Матч с «Рязанью», вероятнее всего, станет последней игрой. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием «Арарат». Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть! Я готов объяснить причины после игры с «Рязанью» на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте».

    Пока же официальной информации о закрытии клуба нет. Об этом заявил и глава ПФЛ Андрей Соколов, сообщив, что уведомления о снятии клуба с турнира пока не поступало.

    Роман Павлюченко и вовсе отказался комментировать слухи.

    «Если вы об «Арарате», то пока ничего сказать не могу. Лучше позвоните после игры»

    Игорь Лебеденко подтвердил: официальных заявлений пока не поступало:

    «Пока нам ничего не сообщали о закрытии команды. Слухи ходят, но мы продолжаем готовиться к следующей игре. Никто из руководства с командой не общался, ничего не говорили. Главный тренер продолжает нас готовить к предстоящему матчу. Ждем, что будет дальше»

    А вот Измайлов уже ищет со своим агентом новый клуб. Агенту и слово:

    «Да, у нас есть информация, что «Арарат» скоро прекратит свое существование. Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол»

    Матч «Арарат» – «Рязань» запланирован на 7 сентября (четверг), начало матча – в 19:00 (МСК). Через полчаса после его окончания мы узнаем очень много интересного.

    Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Страница «Арарата» «ВКонтакте»
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +61

      badryashev 10 сентября 2017, 14:51

      А что с клубом в итоге-то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 6 сентября 2017, 16:17

      жаль,самый перспективный клуб в россии был(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 6 сентября 2017, 08:27

      ждём

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 сентября 2017, 00:48

      и так всё было через чур всё быстро... потому всё и так логично...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 сентября 2017, 00:39

      Клубишко, для отмывания денег не больше.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 сентября 2017, 00:37

      зря только эмблему придумывали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 сентября 2017, 00:02

      Прогнозируемый позор.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 5 сентября 2017, 22:56

      больше хайпа вокруг Арарата, нужно же поднять репутацию, нужны фанаты, просто так клуб не сплотить с нуля. Нужно зарабатывать, а на ком, как не на домашних матчах? в общем считаю, что это просто пиар ход. клуб явно амбициозный, возможно будет целиться в ближайшие пару лет на повышение, но что толку приходить в лигу выше, без крутой фанбазы и ажиотажа вокруг клуба? матчи даже по тв транслировать не будут (домашние, если только не с топами). так что ждем инфы что у них все наладится и цветы расцветут весной

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 сентября 2017, 19:54

      Павлюченко - как вестник беды. Перешел в Кубань - команда развалилась. Перешел в Арарат - команда развалилась))) В Спартак бы прикола ради вернулся)))

      4
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      Рейтинг: +571

      levon_man 5 сентября 2017, 19:25

      Погос Галстян: Закрытие «Арарата» – не более чем слухи



      Старший тренер московского «Арарата» Погос Галстян опроверг информацию о закрытии клуба.



      – Правда, что команда «Арарат» прекращает свое существование?



      – Это все слухи. Я слышал, что есть какие-то несогласования наверху. Мне жаль, что если проект закроется, но опять же конкретного ничего нет. Послезавтра мы играем матч.



      – Григорян подтвердил информацию об этом, а вы отрицаете…



      – Ну это он сказал. А я надеюсь, что проект будет жить дальше.



      – В чем причины закрытия клуба, отсутствие денег?



      – Нет. Деньги в клубе есть. Нам пока причины не объясняют, надежда на то, что команда будет существовать есть.



      Эмоционально команда настроена нормально, все смотря с оптимизмом. Закрыть такой амбициозный проект, я считаю неправильным. Повторюсь, что еще ничего неясно.



      – Кто хочет закрыть тогда?



      – Понятие не имею. Ходят слухи и не более того. Никакой стопроцентной информации нет. Сегодня у нас была тренировка, игроки были в прекрасном настроении, если бы информация подтвердилась, то футболисты работали бы с другим настроением.



      Напомним, «Арарат» был основан в 2017 году, на данный момент занимает первое место в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России, в семи матчах набрав 17 очков.
      Это выдержка из официальной группы в Контакте

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