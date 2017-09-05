Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?

«Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?

Недавно на «Бомбардире» вышел крутой репортаж о матче «Арарата» – клуба, ставшего самым известным в ПФЛ, куда перешли играть в футбол Павлюченко, Измайлов, Лебеденко и другие известные футболисты. «Арарат» был создан всего полгода назад – в марте 2017 года.

Клуб уже успел возглавить таблицу зоны «Центр» в ПФЛ, выиграв пять матчей из семи, еще два сведя вничью, забив при этом 17 голов. 11 из них на счету как раз знаменитого трио – Павлюченко (6), Измайлов (3), Лебеденко (2).

Кроме того, «Арарат» обыграл «Балтику» в Кубке России и вышел на «СКА-Хабаровск» – матч запланирован на 20 сентября. Всего пару недель осталось ждать до игры, в которой можно побороться за выход в 1/8 финала.

Состоится ли теперь эта игра – неясно.

В конце августа президент «Арарата» Валерий Оганесян выдал огненное интервью, в котором сообщил, что Павлюченко и Измайлов получают больше полумиллиона рублей в месяц, рассказал, как Сергей Галицкий из-за «понтов» был вынужден доплатить 300 тысяч евро за Юру Мовсисяна в «Краснодаре», а также сравнил Евгения Гинера и Леонида Федуна, назвав последнего Кириллом Комбаровым по сравнению с Вагнером Лавом.

Через три дня СМИ сообщили об уходе Оганесяна с поста президента «Арарата». Еще через день представитель клуба обвинил Оганесяна в краже 20 миллионов рублей со счетов «Арарата».

В конце прошлой недели ситуация и вовсе запуталась: вице-президент клуба подтвердил вывод денег Оганесяном, но сообщил, что акционеры уже компенсировали затраты, сам же Оганесян, находясь уже за рубежом, все домыслы опровергал:

«Как я мог вывести 20 миллионов рублей со счетов клуба, когда я сам являюсь его стопроцентным, единственным учредителем? Как я могу украсть сам у себя? У меня не госбюджет, не еще какие-то организации. Если у меня будет какой-то трансфер, я должен перед кем-то отчитываться? С поста президента «Арарата» я никуда не уходил, за рубежом нахожусь по болезни»

Еще более неожиданный поворот случился сегодня, когда главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил о том, что клуб закрывается:

«Нам об этом объявили… Матч с «Рязанью», вероятнее всего, станет последней игрой. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием «Арарат». Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть! Я готов объяснить причины после игры с «Рязанью» на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте».

Пока же официальной информации о закрытии клуба нет. Об этом заявил и глава ПФЛ Андрей Соколов, сообщив, что уведомления о снятии клуба с турнира пока не поступало.

Роман Павлюченко и вовсе отказался комментировать слухи.

«Если вы об «Арарате», то пока ничего сказать не могу. Лучше позвоните после игры»

Игорь Лебеденко подтвердил: официальных заявлений пока не поступало:

«Пока нам ничего не сообщали о закрытии команды. Слухи ходят, но мы продолжаем готовиться к следующей игре. Никто из руководства с командой не общался, ничего не говорили. Главный тренер продолжает нас готовить к предстоящему матчу. Ждем, что будет дальше»

А вот Измайлов уже ищет со своим агентом новый клуб. Агенту и слово:

«Да, у нас есть информация, что «Арарат» скоро прекратит свое существование. Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол»

Матч «Арарат» – «Рязань» запланирован на 7 сентября (четверг), начало матча – в 19:00 (МСК). Через полчаса после его окончания мы узнаем очень много интересного.

Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России

Россия. ПФЛ. Зона Центр Россия
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nesterenko
1504619503
Все как обычно в России, отмыли деньги и закрывают лавочку. Если бы у нас в стране смертную казнь приговаривали за коррупцию и мошенничество, то может было бы меньше всего этого. А так это будет продолжаться вечно. Ну а если это сейчас правда, то поздравляю СКА с выходом в 1/4 финала Кубка России.
Ответить
komarinskiy
1504620496
Очередной Асмарал.
Ответить
Asbjorn
1504621163
чего и следовало ожидать,денег кто то рубанул и посыпался клуб,который в принципе то и не нужен был
Ответить
Чермындыр
1504621530
Армяне - такие Армяне...
Ответить
Пестрый
1504621828
Типичное армянское кидалово))) Пав попал короче да и другие охочие до армянского бабла))
Ответить
southerner
1504623079
Это вам не на базаре торговать, здесь нужно подтверждать делом все.
Ответить
Zigagurt
1504627737
И слава богу
Ответить
Lester84
1504630464
Павлюченко - как вестник беды. Перешел в Кубань - команда развалилась. Перешел в Арарат - команда развалилась))) В Спартак бы прикола ради вернулся)))
Ответить
Rebrova
1504675634
ждём
Ответить
D'achkov
1504703847
жаль,самый перспективный клуб в россии был(
Ответить
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+