«Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?

Недавно на «Бомбардире» вышел крутой репортаж о матче «Арарата» – клуба, ставшего самым известным в ПФЛ, куда перешли играть в футбол Павлюченко, Измайлов, Лебеденко и другие известные футболисты. «Арарат» был создан всего полгода назад – в марте 2017 года.

Клуб уже успел возглавить таблицу зоны «Центр» в ПФЛ, выиграв пять матчей из семи, еще два сведя вничью, забив при этом 17 голов. 11 из них на счету как раз знаменитого трио – Павлюченко (6), Измайлов (3), Лебеденко (2).

Кроме того, «Арарат» обыграл «Балтику» в Кубке России и вышел на «СКА-Хабаровск» – матч запланирован на 20 сентября. Всего пару недель осталось ждать до игры, в которой можно побороться за выход в 1/8 финала.

Состоится ли теперь эта игра – неясно.

В конце августа президент «Арарата» Валерий Оганесян выдал огненное интервью, в котором сообщил, что Павлюченко и Измайлов получают больше полумиллиона рублей в месяц, рассказал, как Сергей Галицкий из-за «понтов» был вынужден доплатить 300 тысяч евро за Юру Мовсисяна в «Краснодаре», а также сравнил Евгения Гинера и Леонида Федуна, назвав последнего Кириллом Комбаровым по сравнению с Вагнером Лавом.

Через три дня СМИ сообщили об уходе Оганесяна с поста президента «Арарата». Еще через день представитель клуба обвинил Оганесяна в краже 20 миллионов рублей со счетов «Арарата».

В конце прошлой недели ситуация и вовсе запуталась: вице-президент клуба подтвердил вывод денег Оганесяном, но сообщил, что акционеры уже компенсировали затраты, сам же Оганесян, находясь уже за рубежом, все домыслы опровергал:

«Как я мог вывести 20 миллионов рублей со счетов клуба, когда я сам являюсь его стопроцентным, единственным учредителем? Как я могу украсть сам у себя? У меня не госбюджет, не еще какие-то организации. Если у меня будет какой-то трансфер, я должен перед кем-то отчитываться? С поста президента «Арарата» я никуда не уходил, за рубежом нахожусь по болезни»

Еще более неожиданный поворот случился сегодня, когда главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил о том, что клуб закрывается:

«Нам об этом объявили… Матч с «Рязанью», вероятнее всего, станет последней игрой. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием «Арарат». Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть! Я готов объяснить причины после игры с «Рязанью» на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте».

Пока же официальной информации о закрытии клуба нет. Об этом заявил и глава ПФЛ Андрей Соколов, сообщив, что уведомления о снятии клуба с турнира пока не поступало.

Роман Павлюченко и вовсе отказался комментировать слухи.

«Если вы об «Арарате», то пока ничего сказать не могу. Лучше позвоните после игры»

Игорь Лебеденко подтвердил: официальных заявлений пока не поступало:

«Пока нам ничего не сообщали о закрытии команды. Слухи ходят, но мы продолжаем готовиться к следующей игре. Никто из руководства с командой не общался, ничего не говорили. Главный тренер продолжает нас готовить к предстоящему матчу. Ждем, что будет дальше»

А вот Измайлов уже ищет со своим агентом новый клуб. Агенту и слово:

«Да, у нас есть информация, что «Арарат» скоро прекратит свое существование. Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол»

Матч «Арарат» – «Рязань» запланирован на 7 сентября (четверг), начало матча – в 19:00 (МСК). Через полчаса после его окончания мы узнаем очень много интересного.

Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России