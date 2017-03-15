Семин об Измайлове: «Премьер-лигу покинул игрок, который был украшением отдельных матчей»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об уходе из «Краснодара» экс-полузащитника железнодорожников Марата Измайлова. Напомним, футболист сегодня разорвал контракт с «быками» по семейным обстоятельствам.

«Я не знаю всей ситуации и не вижу смысла комментировать ее. Я должен сначала с ним поговорить, почему он ушел. Я считаю, что премьер-лигу покинул игрок, который был украшением отдельных матчей. Если вспомнить матч с «Зенитом», в котором он играл за «Краснодар», то его игра была как наглядное пособие того, как должен выглядеть футболист экстра-класса. Больше я ничего не могу добавить», – заявил специалист.

Измайлов выступал за «Локомотив» с 2000 по 2008 год. На его счету 124 игры и 25 голов в футболке столичного клуба.