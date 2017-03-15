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    Семин об Измайлове: «Премьер-лигу покинул игрок, который был украшением отдельных матчей»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об уходе из «Краснодара» экс-полузащитника железнодорожников Марата Измайлова. Напомним, футболист сегодня разорвал контракт с «быками» по семейным обстоятельствам.

    «Я не знаю всей ситуации и не вижу смысла комментировать ее. Я должен сначала с ним поговорить, почему он ушел. Я считаю, что премьер-лигу покинул игрок, который был украшением отдельных матчей. Если вспомнить матч с «Зенитом», в котором он играл за «Краснодар», то его игра была как наглядное пособие того, как должен выглядеть футболист экстра-класса. Больше я ничего не могу добавить», – заявил специалист.

    Измайлов выступал за «Локомотив» с 2000 по 2008 год. На его счету 124 игры и 25 голов в футболке столичного клуба.

    Источник: Р-Спорт

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    15.03.2017 21:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +628

      kanav67 16 марта 2017, 12:31

      "Был украшением отдельных матчей". Возможно, но не чаще 2 раз в год.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 16 марта 2017, 12:30

      Больше запомнился лазаретом а если откровенно -* украшением* - это громко сказано - если это украшение то что это за футбол у нас

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 марта 2017, 09:54

      Ну Сёма то его как никто другой знает)))

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 15 марта 2017, 23:22

      А вообще респектище Марату!!!

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 марта 2017, 23:16

      Жалко что "украшение" блистало всё реже, да и блеск был тускловат..

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > кошмарик 16 марта 2017, 13:52

      Зато ТЫ блястишь...... БЛЯ....... круто

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      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Fan Loko mik 16 марта 2017, 22:17

      Бомбануло?? поделом..

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