Измайлов: «За карьеру я не достиг целей, которые ставил в детстве»

Свободный агент Марат Измайлов поделился мнением о 18-летней карьере.

«Больше половины целей, которые ставил в детстве, не достиг. Но если рассуждать с другой стороны, удалось очень многое. Практически всю карьеру выступал на самом высоком уровне, в командах, которые боролись за первые места, еврокубки.

И почти каждый год были титулы или медали. В целом очень доволен тем, через что прошел – как в футбольном плане, так и в жизненном», – сказал Измайлов.

В сентябре игрок разорвал соглашение с московским «Араратом». Прежде 35-летний экс-полузащитник сборной России играл за «Краснодар», «Порту», «Спортинг» и «Локомотив».

Ранее Измайлов сказал, что может перейти в не сильную лигу.