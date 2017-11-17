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  • Измайлов: «За карьеру я не достиг целей, которые ставил в детстве»

Измайлов: «За карьеру я не достиг целей, которые ставил в детстве»

17 ноября 2017, 18:58
6

Свободный агент Марат Измайлов поделился мнением о 18-летней карьере.

«Больше половины целей, которые ставил в детстве, не достиг. Но если рассуждать с другой стороны, удалось очень многое. Практически всю карьеру выступал на самом высоком уровне, в командах, которые боролись за первые места, еврокубки.

И почти каждый год были титулы или медали. В целом очень доволен тем, через что прошел – как в футбольном плане, так и в жизненном», – сказал Измайлов.

В сентябре игрок разорвал соглашение с московским «Араратом». Прежде 35-летний экс-полузащитник сборной России играл за «Краснодар», «Порту», «Спортинг» и «Локомотив».

Ранее Измайлов сказал, что может перейти в не сильную лигу.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Арарат-Армения Спортинг Порту Локомотив Измайлов Марат
Комментарии (6)
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кошмарик
1510935608
может сачковал много? хотя талантом господь не обидел...жалко ...
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serenz
1510936792
Хрустален был всегда...
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DOCTOR PENALTY
1510941791
* Вот кого искренне жаль, так это Марата. Такой потенциал, а реализовать не удалось.
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koli4ka
1510955006
кыто в детстве не мечтал быть пожарником...
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sergan113
1510982094
не стал космонавтом.
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_LM_
1510996433
Поиграл в хороших клубах, был там на ведущих ролях. О такой карьере многие только мечтают!
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