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Измайлов назвал «Спартак» самой интересной командой РФПЛ

11 ноября 2017, 06:14
7

Бывший полузащитник «Локомотива» Марат Измайлов рассказал о шансах железнодорожников на победу в российской Премьер-лиге.

Также футболист заявил, что «Спартак» является самой интересной командой в чемпионате.

– Способны железнодорожники стать чемпионами в этом сезоне?

– Конечно. Вот-вот восстановятся Ари и Чорлука. Помешать «Локомотиву» может только он сам. Конечно, конкуренция присутствует. Нельзя списывать со счетов «Спартак». Сегодня для меня это самая интересная команда в чемпионате России. Дело в футболистах, которые там играют. Фернандо считаю мастером высочайшего класса. Если бразилец в форме, он делает половину игры своего клуба. Похожий пример был с Диарра в «Локо».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Измайлов Марат
Комментарии (7)
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ДСА
1510371786
Спартак всегда непредсказуем, чем и интересен.
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DOCTOR PENALTY
1510372608
Спартак был и будет самой интересной командой России. Вперёд Спартак !!!
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a_who
1510374069
И Спартак интересен и Фернандо красава !
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bashnat013
1510378736
100
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Полная Канистра
1510386844
вот за это мы и любим СПАРТАК какой бы он ни был
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OfaZavr
1510388378
верно подмечено.
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O-Z
1510396404
Лишь матч с Севильей впечатлил. Остальное полный отстой. Одно посмешище.
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