Измайлов назвал «Спартак» самой интересной командой РФПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Марат Измайлов рассказал о шансах железнодорожников на победу в российской Премьер-лиге.

Также футболист заявил, что «Спартак» является самой интересной командой в чемпионате.

– Способны железнодорожники стать чемпионами в этом сезоне?

– Конечно. Вот-вот восстановятся Ари и Чорлука. Помешать «Локомотиву» может только он сам. Конечно, конкуренция присутствует. Нельзя списывать со счетов «Спартак». Сегодня для меня это самая интересная команда в чемпионате России. Дело в футболистах, которые там играют. Фернандо считаю мастером высочайшего класса. Если бразилец в форме, он делает половину игры своего клуба. Похожий пример был с Диарра в «Локо».