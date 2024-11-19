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    • Представитель Батракова ответил, кто талантливее – Алексей или Измайлов

    Представитель Батракова ответил, кто талантливее – Алексей или Измайлов

    Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сравнил игрока с Маратом Измайловым.

    «Давно работаю по профилю подготовки молодых футболистов. И, честно говоря, даже Марат Измайлов, который в 19-летнем возрасте начинал ярко, не выдерживает никакого сравнения с Алексеем. Для меня очевидно, что Батраков талантливее Измайлова», – сказал Кузьмичев.

    • Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что клуб договорился о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях.
    • 19-летний полузащитник провел за клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 11 голов, отдал 8 передач.
    • Батраков – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    19.11.2024 18:02
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    Комментарии (1)
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    k611
    1732029385
    Не перехвалите. Сравнивать надо с тем чего в конечном итоге добьётся игрок. Измайлов например в чемпионате Португалии поиграл, за что уже респект.
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