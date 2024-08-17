Сенников: «Локомотив» в этом сезоне будет претендовать на титул РПЛ»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников верит в борьбу команды за золото РПЛ.

В ближайшем матче москвичи сыграют с ЦСКА в дерби.

«Не думаю, что у Марко Николича будет какой-то супернастрой на игру с «Локомотивом». Его первостепенная задача – наладить игру ЦСКА, разобраться с новичками. Само противостояние очень серьeзное, оно послужит большой проверкой для обеих команд. Это будет тест, кто на что способен.

«Локомотив» стал лучше играть в обороне относительно самых первых матчей, ЦСКА укрепился. Может, у «армейцев» будет преимущество за счeт домашнего поля, но «Локомотив» в матче с «Ахматом» показал, как он может играть на выезде. Команде нужно создавать преимущество на флангах, у них есть хороший нападающий в штрафной. Относительно прошлого сезона «Локомотив» не сильно пострадал, все основные, кроме Максима Глушенкова, остались.

По старту сезона видно, что команда будет претендовать на золото», – сказал Сенников.

«Локо» идет в РПЛ 3-м.

Команда не брала лигу с 2018 года.

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