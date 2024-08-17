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  • Сенников: «Локомотив» в этом сезоне будет претендовать на титул РПЛ»

Сенников: «Локомотив» в этом сезоне будет претендовать на титул РПЛ»

17 августа 2024, 13:27
3

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников верит в борьбу команды за золото РПЛ.

  • В ближайшем матче москвичи сыграют с ЦСКА в дерби.

«Не думаю, что у Марко Николича будет какой-то супернастрой на игру с «Локомотивом». Его первостепенная задача – наладить игру ЦСКА, разобраться с новичками. Само противостояние очень серьeзное, оно послужит большой проверкой для обеих команд. Это будет тест, кто на что способен.

«Локомотив» стал лучше играть в обороне относительно самых первых матчей, ЦСКА укрепился. Может, у «армейцев» будет преимущество за счeт домашнего поля, но «Локомотив» в матче с «Ахматом» показал, как он может играть на выезде. Команде нужно создавать преимущество на флангах, у них есть хороший нападающий в штрафной. Относительно прошлого сезона «Локомотив» не сильно пострадал, все основные, кроме Максима Глушенкова, остались.

По старту сезона видно, что команда будет претендовать на золото», – сказал Сенников.

  • «Локо» идет в РПЛ 3-м.
  • Команда не брала лигу с 2018 года.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сенников Дмитрий
Комментарии (3)
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zra78
1723892734
Дима, ёлы-палы...
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1723894417
Итог Зенит как обычно возьмёт медаль. Глушенков ради этого и приходил
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Цугундeр
1723897526
Вот и у "Сено" еда закончилась.. А говорят , футболисты себе на всю жизнь зарабатывают..(
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