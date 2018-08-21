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    Сенников: «Видно, что «Локомотив» пока еще не разыгрался»

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников верит, что железнодорожники смогут набрать игровую форму к старту в Лиге чемпионов.

    После четырех туров в РПЛ у железнодорожников на счету пять очков. Первая победа в чемпионате была добыта во встрече с «Крыльями Советов».

    «Это был тяжелый матч для «Локомотива» – видно, что команда пока еще не разыгралась.

    Здорово, что забил Крыховяк, но во втором тайме у «Крыльев» было серьезное преимущество. В некоторых эпизодах «Локо» спас Гилерме​.

    Хочется надеяться, что этот успех даст команде импульс, и сейчас она будет прибавлять и наберет форму к Лиге чемпионов», – заявил Сенников.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Локомотив» завершился со счетом 0:1.

    Источник: Известия

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    21.08.2018 07:21
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