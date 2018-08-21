Сенников: «Видно, что «Локомотив» пока еще не разыгрался»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников верит, что железнодорожники смогут набрать игровую форму к старту в Лиге чемпионов.

После четырех туров в РПЛ у железнодорожников на счету пять очков. Первая победа в чемпионате была добыта во встрече с «Крыльями Советов».

«Это был тяжелый матч для «Локомотива» – видно, что команда пока еще не разыгралась.

Здорово, что забил Крыховяк, но во втором тайме у «Крыльев» было серьезное преимущество. В некоторых эпизодах «Локо» спас Гилерме​.

Хочется надеяться, что этот успех даст команде импульс, и сейчас она будет прибавлять и наберет форму к Лиге чемпионов», – заявил Сенников.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Локомотив» завершился со счетом 0:1.