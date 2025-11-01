Сенников объяснил, почему «Спартак» может преподнести сюрприз в игре с «Краснодаром»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак».
«Спартак» может неожиданно показать хорошую игру. «Краснодар» же более стабильный. Команда проиграла «Локомотиву», «Зениту», с сильными командами «Краснодар» играет с опаской. Может, не хватает сил. Игра будет очень интересной. Конечно, «быки» по всем показателям выглядят фаворитами. Но «Спартак» может преподнести сюрприз», – сказал Сенников.
- Игра пройдет 2 ноября и начнется в 19:30 мск.
- «Краснодар» сейчас занимает 2-е место в РПЛ с 29 очками после 13 туров. «Спартак» идет 6-м с 22 баллами.
