Сенников объяснил, почему «Спартак» может преподнести сюрприз в игре с «Краснодаром»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак».

«Спартак» может неожиданно показать хорошую игру. «Краснодар» же более стабильный. Команда проиграла «Локомотиву», «Зениту», с сильными командами «Краснодар» играет с опаской. Может, не хватает сил. Игра будет очень интересной. Конечно, «быки» по всем показателям выглядят фаворитами. Но «Спартак» может преподнести сюрприз», – сказал Сенников.