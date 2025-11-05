Введите ваш ник на сайте
Бубнов уличил спартаковца в симуляции: «Его надо брать в театр»

Сегодня, 19:57
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал защитника «Спартака» Руслана Литвинова за эпизод с Джоном Кордобой из «Краснодара».

  • Команды на выходных встречались в 14-м туре РПЛ.
  • Колумбиец получил предупреждение за фол на Литвинове, а впоследствии был удален.
  • В меньшинстве «Краснодар» удержал победу со счетом 2:1.

«Я никогда не думал, что у Литвинова такие артистические способности. Ну его надо брать в театр московский, блин! Орет, как будто его убили, хватается за лицо, понимаешь?» – сказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Кордоба Джон Литвинов Руслан Бубнов Александр
Комментарии (10)
Январь 59
1762362529
Так и было. Литвинов играл не в мяч а целился пряком в локоть Джона, а потом припадочная истерика в жутких муках , прямо как Мойзес, которого мячик слегка чиркнул по руке.
Ответить
рылы
1762362883
на всякий случай стало стыдно за спартаг)
Ответить
ПалкоВводецъ007
1762363389
Эту школу нырков в Тарасовке открыл Самедов. Многие хряки её закончили. Гыгыгы
Ответить
бу-бу
1762365202
С татром это я погорячился , только в цирк !
Ответить
...уефан
1762365788
...Александр, уколоться и приколоться - это два совершенно разных действия, в манипуляционной тебя ждут...
Ответить
iscariot
1762366153
Буба уже несколько лет как махровый глор Краснодара. В упор не видит нарушений со стороны быков и постоянно придумывает смешные отмазки Кордобе и другим костоломам. То же самое и по судейству. Одинаковые моменты у него всгеда в пользу Краснодара трактуется. Так что аналитику Бубы можно выкидывать в помойку, когда дело касается его любимой команды.
Ответить
