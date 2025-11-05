Бубнов уличил спартаковца в симуляции: «Его надо брать в театр»

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал защитника «Спартака» Руслана Литвинова за эпизод с Джоном Кордобой из «Краснодара».

Команды на выходных встречались в 14-м туре РПЛ.

Колумбиец получил предупреждение за фол на Литвинове, а впоследствии был удален.

В меньшинстве «Краснодар» удержал победу со счетом 2:1.

«Я никогда не думал, что у Литвинова такие артистические способности. Ну его надо брать в театр московский, блин! Орет, как будто его убили, хватается за лицо, понимаешь?» – сказал Бубнов.