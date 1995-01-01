Сенников – о возможном уходе Семина: «Альтернативы ему нет. Если только на Гвардиолу поменяют»

Уход Сёмина из ЛОКО, будет однозначный негатив. Будет спад , пойдут поражения и ничейные результаты. Команда скатится на 6е место , а то гляди и ниже. Мы просто потеряем одного из лидеров ЧР, Возможно это не так страшно для ЕК, потому как в последние годы Локо быстро сливались из турнира, но для интриги в РПЛ это будет конкретная разгрузка.
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал решение совета директоров московского клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.
«Для совета директоров «Локомотива» сложилась непростая ситуация. У Юрия Павловича заканчивается контракт, но какой смысл что-то менять? «Локомотив» удачно выступает в последние годы. Слаженный коллектив с хорошей игрой, взаимопонимание футболистов и главного тренера, поддержка болельщиков – в такой ситуации нет смысла говорить о замене.
Понимаете, альтернативы-то нет. Если на Гвардиолу меняют, другой вопрос. Юрий Павлович много значит для «Локомотива». А кандидатуры, которые называются, не очень адекватные. Понятно, что любому будет тяжело после Семина, но болельщики простят, если будет результат. Если результата не будет, начнут сравнивать с Семиным и его успехами.
Нужно понимать, что Кикнадзе не будет назначать главного тренера. Есть совет директоров, который примет решение. Если Семин уйдет, конечно, отношение болельщиков к Кикнадзе накалится. Но все будут смотреть на первый год. Если результата не будет, конечно, болельщики будут себя вести не очень хорошо по отношению к президенту», – сказал Сенников.
- В четверг фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
- Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.
- Все чемпионские титулы «Локомотив» выиграл при Семине.