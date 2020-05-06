Сенников – о возможном уходе Семина: «Альтернативы ему нет. Если только на Гвардиолу поменяют»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал решение совета директоров московского клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Для совета директоров «Локомотива» сложилась непростая ситуация. У Юрия Павловича заканчивается контракт, но какой смысл что-то менять? «Локомотив» удачно выступает в последние годы. Слаженный коллектив с хорошей игрой, взаимопонимание футболистов и главного тренера, поддержка болельщиков – в такой ситуации нет смысла говорить о замене.

Понимаете, альтернативы-то нет. Если на Гвардиолу меняют, другой вопрос. Юрий Павлович много значит для «Локомотива». А кандидатуры, которые называются, не очень адекватные. Понятно, что любому будет тяжело после Семина, но болельщики простят, если будет результат. Если результата не будет, начнут сравнивать с Семиным и его успехами.

Нужно понимать, что Кикнадзе не будет назначать главного тренера. Есть совет директоров, который примет решение. Если Семин уйдет, конечно, отношение болельщиков к Кикнадзе накалится. Но все будут смотреть на первый год. Если результата не будет, конечно, болельщики будут себя вести не очень хорошо по отношению к президенту», – сказал Сенников.