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  • Сенников – о возможном уходе Семина: «Альтернативы ему нет. Если только на Гвардиолу поменяют»

Сенников – о возможном уходе Семина: «Альтернативы ему нет. Если только на Гвардиолу поменяют»

6 мая 2020, 13:21
6

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал решение совета директоров московского клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Для совета директоров «Локомотива» сложилась непростая ситуация. У Юрия Павловича заканчивается контракт, но какой смысл что-то менять? «Локомотив» удачно выступает в последние годы. Слаженный коллектив с хорошей игрой, взаимопонимание футболистов и главного тренера, поддержка болельщиков – в такой ситуации нет смысла говорить о замене.

Понимаете, альтернативы-то нет. Если на Гвардиолу меняют, другой вопрос. Юрий Павлович много значит для «Локомотива». А кандидатуры, которые называются, не очень адекватные. Понятно, что любому будет тяжело после Семина, но болельщики простят, если будет результат. Если результата не будет, начнут сравнивать с Семиным и его успехами.

Нужно понимать, что Кикнадзе не будет назначать главного тренера. Есть совет директоров, который примет решение. Если Семин уйдет, конечно, отношение болельщиков к Кикнадзе накалится. Но все будут смотреть на первый год. Если результата не будет, конечно, болельщики будут себя вести не очень хорошо по отношению к президенту», – сказал Сенников.

  • В четверг фанаты команды выразили поддержку 72-летнему специалисту, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.
  • Кикнадзе заверил, что мнение болельщиков будет учтено. При этом он не подтвердил и не опроверг возможную смену тренера.
  • Все чемпионские титулы «Локомотив» выиграл при Семине.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сенников Дмитрий Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (6)
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Кузьмич на трибуне
1588762844
Уход Сёмина из ЛОКО, будет однозначный негатив. Будет спад , пойдут поражения и ничейные результаты. Команда скатится на 6е место , а то гляди и ниже. Мы просто потеряем одного из лидеров ЧР, Возможно это не так страшно для ЕК, потому как в последние годы Локо быстро сливались из турнира, но для интриги в РПЛ это будет конкретная разгрузка.
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JTherry
1588767483
"...болельщики простят, если будет результат. Если результата не будет, начнут сравнивать с Семиным и его успехами" ...Семина увольняют, когда менее всего будет чувствоваться гнев болельщиков, их не так много будет на трибунах, пока идет борьба с эпидемией КВ, если вообще допустят на трибуны... очень похоже на оптимизацию в здравоохранении: когда "жареный петух клюнул", медиков днем с огнем не могли найти...
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Cules2013
1588782916
Альтернатива есть всегда. Только искать нужно с умом.
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nemolod
1588789160
Совет директоров один раз уже прощался с Палычем-результат оказался плачевным,теперь решили наступить еще раз на те же грабли!
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Mister_Tomsk
1588794027
на 80% сократится посещаемость. хотя... ее и так сейчас 0..
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