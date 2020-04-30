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  • «Руководители клуба поступают опрометчиво. Нет ни одной причины для увольнения». Фаны «Локо» отреагировали на возможный уход Семина

«Руководители клуба поступают опрометчиво. Нет ни одной причины для увольнения». Фаны «Локо» отреагировали на возможный уход Семина

30 апреля 2020, 14:31
12

Фанаты «Локомотива» выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину. Сообщалось, что московский клуб не будет продлевать контракт со специалистом и пригласит на его место серба Марко Николича.

«Мы уверены в том, что руководители «Локомотива» поступают опрометчиво, когда допускают обсуждение темы контракта тренера в СМИ, позволяя распространять слухи о возможных изменениях во главе тренерского штаба.

Странно, что приходится еще раз писать очевидные вещи: Юрий Павлович – самый успешный тренер за всю историю клуба. Наш клуб за почти сто лет своего существования становился чемпионом трижды. Все три раза команду возглавлял Юрий Павлович. В текущем периоде Семин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. За четыре неполных сезона команда завоевала чемпионское звание, два Кубка России, Суперкубок, а также серебряные медали с правом выхода в Лигу чемпионов.

Сегодня «Локомотив» также занимает второе место, то есть близок к тому, чтобы выйти в Лигу чемпионов в третий раз подряд. За последние четыре года в России по количеству завоеванных трофеев с «Локомотивом» не может сравниться ни один клуб страны, что лишь подчеркивает тот факт, что мы переживаем один из самых успешных периодов в истории. Прямое следствие этих успехов – возвращение болельщиков на трибуны, которые в большом количестве идут на стадион. И все это под руководством тренера, который является символом клуба, личность которого для огромного количества болельщиков стала определяющей в давнем вопросе выбора любимой команды.

В последние годы слышно много разговоров о неэффективности тренерских методик Семина, о специфике современного футбола, в который пришли новые технологии и новые тенденции. Наших конкурентов возглавляют молодые продвинутые тренеры, которые идут в ногу со временем. Но выигрывает все равно Юрий Павлович! Мы хотим, чтобы нас услышали: мы не видим ни единой причины для кадровых перемен в тренерском штабе команды. Сейчас мы не задаем вопросов руководству. Мы просто выражаем свою всестороннюю поддержку нашей легенде», – говорится в заявлении болельщиков.

  • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
  • По информации Sport24, московский клуб может заключить с Николичем соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонусы до 500 тысяч.

Источник: Телеграм-канал фанатов «Локомотива» United South
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (12)
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vka1970
1588254366
Говорим Локомотив, подразумеваем Палыча и наоборот.Локо, не делай наших ошибок, когда по наущению известных личностей, уволили Массимо и где теперь мы ? Исправляем ошибки тщедушных руководителей.Так что гоните вашего "Измайлова" из клуба поганой метлой.Пусть валит в Сибирь, убирать снег.Причём весь.
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hevbn 28
1588256195
Я всегда с очень большой симпатией относился к Юрию Палычу особенно лет 15 назад и в это же время он чуть не вывел нашу сборную на ЧМ 2006 после провального старта , но не смотря на всю любовь к Юрию Палычу не возможно не отметить, что в последние годы его футбол устарел прежде всего морально ,а что касается результатов команды можно сказать что конкуренты были в ещё худшем состоянии , чем Локо. А про игру команды можно судить по Еврокубкам думаю, что даже самые рьяные болельщики Семина не будут отрицать что команда проваливалась как по результатам , так и почти всегда по игре. А возвращаясь к результатам можно вспомнить пример Реала который уволил в свое время Капелло даже при том что он тогда стал чемпионом , но руководства команды тогда не устраивала игра его команды , вот и всё . Думаю оптимальный вариант для Юрия Палыча был бы взять пример с сэра Алекса который ушёл из команды на очередном пике , а не превращаться в условного Венгера который ушел мягко говоря не на пике , а скорее наоборот.
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Князев
1588257061
Палыч мешает проводить махинации руководству клуба с целью набить карманы . Поэтому они и хотят его устранить и придумывают различные причины. О футболе эти кикнадзы не думают их интересует только деньги. Гнать таких руководителей из клуба поганой метлой!!!
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морозз
1588257976
Русская традиция в плоском измерении... когда всё замечательно, взять и всё начинать рушить! При этом забывая, что всё хорошо и замечательно! Идеологический лозунг коммунистов...весь мир ( замечательный ) мы разрушим до основанья а затем, мы новый мир построим и т д!
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житель СПб
1588261717
Во-первых, очень рад, что болельщики наконец проявились. А во-вторых, насколько значительно выглядят его заслуги! За 100 лет - 3 раза чемпионы, и все 3 раза при Семине... Величественно.
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oyabun
1588268328
Позволю себе выступить в поддержку болельщиков Локо. Семин и Локо - одно целое. Разделять их нельзя! Это какие то беспринципные подковерные игры околофутбольных чиновников. Подобные действия только вредят настоящему Спорту и клубу в частности.
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plehanov6
1588302293
Болелы! Полностью на вашей стороне, но, формально, Семина не уволят, а просто закончится срок контракта. Но гендиректор - СВОЛОЧЬ!!!
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