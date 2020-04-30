«Руководители клуба поступают опрометчиво. Нет ни одной причины для увольнения». Фаны «Локо» отреагировали на возможный уход Семина

Фанаты «Локомотива» выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину. Сообщалось, что московский клуб не будет продлевать контракт со специалистом и пригласит на его место серба Марко Николича.

«Мы уверены в том, что руководители «Локомотива» поступают опрометчиво, когда допускают обсуждение темы контракта тренера в СМИ, позволяя распространять слухи о возможных изменениях во главе тренерского штаба.

Странно, что приходится еще раз писать очевидные вещи: Юрий Павлович – самый успешный тренер за всю историю клуба. Наш клуб за почти сто лет своего существования становился чемпионом трижды. Все три раза команду возглавлял Юрий Павлович. В текущем периоде Семин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. За четыре неполных сезона команда завоевала чемпионское звание, два Кубка России, Суперкубок, а также серебряные медали с правом выхода в Лигу чемпионов.

Сегодня «Локомотив» также занимает второе место, то есть близок к тому, чтобы выйти в Лигу чемпионов в третий раз подряд. За последние четыре года в России по количеству завоеванных трофеев с «Локомотивом» не может сравниться ни один клуб страны, что лишь подчеркивает тот факт, что мы переживаем один из самых успешных периодов в истории. Прямое следствие этих успехов – возвращение болельщиков на трибуны, которые в большом количестве идут на стадион. И все это под руководством тренера, который является символом клуба, личность которого для огромного количества болельщиков стала определяющей в давнем вопросе выбора любимой команды.

В последние годы слышно много разговоров о неэффективности тренерских методик Семина, о специфике современного футбола, в который пришли новые технологии и новые тенденции. Наших конкурентов возглавляют молодые продвинутые тренеры, которые идут в ногу со временем. Но выигрывает все равно Юрий Павлович! Мы хотим, чтобы нас услышали: мы не видим ни единой причины для кадровых перемен в тренерском штабе команды. Сейчас мы не задаем вопросов руководству. Мы просто выражаем свою всестороннюю поддержку нашей легенде», – говорится в заявлении болельщиков.