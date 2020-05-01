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  • «Ваше мнение должно быть учтено при принятии решения»: Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива», поддержавшим Семина

«Ваше мнение должно быть учтено при принятии решения»: Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива», поддержавшим Семина

1 мая 2020, 15:38
5

«Локомотив» опубликовал ответ генерального директора клуба Василия Кикнадзе фанатам, которые в четверг выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.

«Уважаемые болельщики ФК «Локомотив», внимательно ознакомился с Вашим обращением в адрес руководства клуба. В связи с этим считаю принципиально важным сформулировать несколько положений, которые помогут лучше понять мою позицию.

Первое. Мне важно знать мнение болельщиков – как объединений, так и каждого человека, которому дорог «Локомотив». Убежден, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению. Вместе с тем, ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе. Предпринимая те или иные шаги, я осознаю это в полной мере.

Второе. Мое молчание в СМИ объясняется не отказом от общения с вами и не желанием создать информационный вакуум вокруг деятельности клуба. Имеющийся негативный опыт общения с некоторыми гражданами, считающими себя журналистами, живущими сплетнями, скандалами и открыто поддерживающими другие клубы, заставил серьезно сократить уровень публичности. Но это ни в коем случае не должно мешать нашему с вами диалогу. Уверен, что после окончания периода самоизоляции мы не только вернемся к формату прямого общения, который мы предложили вам перед началом нынешнего сезона, но и сделаем такое общение регулярным.

Третье. Успехи Юрия Палыча в клубе не могут ставиться под сомнение. Юрий Семин – легенда «Локомотива»! Вместе с Валерием Николаевичем Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю «Локомотива».

Четвертое. Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно Уставу, Совет директоров клуба согласовывает по представлению Генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор.

И еще. Сегодня Праздник, и я хочу поздравить вас в этот прекрасный солнечный день! Но самое главное, что я хочу пожелать – берегите себя и своих близких, пусть вирусная зараза уйдет как можно быстрее, и мы встретимся на играх любимого «Локомотива»! И спасибо врачам!» – сказал Кикнадзе.

«Руководители клуба поступают опрометчиво. Нет ни одной причины для увольнения». Фаны «Локо» отреагировали на возможный уход Семина

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1588339135
Пятое. + Ещё одно Ещё : Услышь главное пожелание болельщиков Локо, вали из клуба! *****
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Chernyi Lis
1588341826
для меня неожиданность по смене тренера!с его родного так сказать клуба без косяков убирают!
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Кузьмич на трибуне
1588363268
В случае рестарта ЧР 2019-2020, и увольнение Ю.Сёмина, Локо вообще может остаться без ЕК. Локо без Сёмина-крепкий середнячёк. Это Ю.П.Сёмин сделал 20 лет назад Локо из лифтёров чемпионом. Потом его ушли , и чехарда с тренерами не дала никакого результата. Возвращение Палыча, ознаменовано Золотом ЧР . Будет очень жаль. Не знаю всех тонкостей взаимоотношения Палыча, Болельщиков и Кикнадзе, смею предположить, что болельщики Локо были бы очень рады, если бы вместо Палыча, ушёл Кикнадзе.
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AHTUNGBOL
1588366875
Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии....
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