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    «Ваше мнение должно быть учтено при принятии решения»: Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива», поддержавшим Семина

    «Локомотив» опубликовал ответ генерального директора клуба Василия Кикнадзе фанатам, которые в четверг выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину, отметив, что нет оснований для его ухода с поста по окончании сезона.

    «Уважаемые болельщики ФК «Локомотив», внимательно ознакомился с Вашим обращением в адрес руководства клуба. В связи с этим считаю принципиально важным сформулировать несколько положений, которые помогут лучше понять мою позицию.

    Первое. Мне важно знать мнение болельщиков – как объединений, так и каждого человека, которому дорог «Локомотив». Убежден, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению. Вместе с тем, ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе. Предпринимая те или иные шаги, я осознаю это в полной мере.

    Второе. Мое молчание в СМИ объясняется не отказом от общения с вами и не желанием создать информационный вакуум вокруг деятельности клуба. Имеющийся негативный опыт общения с некоторыми гражданами, считающими себя журналистами, живущими сплетнями, скандалами и открыто поддерживающими другие клубы, заставил серьезно сократить уровень публичности. Но это ни в коем случае не должно мешать нашему с вами диалогу. Уверен, что после окончания периода самоизоляции мы не только вернемся к формату прямого общения, который мы предложили вам перед началом нынешнего сезона, но и сделаем такое общение регулярным.

    Третье. Успехи Юрия Палыча в клубе не могут ставиться под сомнение. Юрий Семин – легенда «Локомотива»! Вместе с Валерием Николаевичем Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю «Локомотива».

    Четвертое. Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно Уставу, Совет директоров клуба согласовывает по представлению Генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор.

    И еще. Сегодня Праздник, и я хочу поздравить вас в этот прекрасный солнечный день! Но самое главное, что я хочу пожелать – берегите себя и своих близких, пусть вирусная зараза уйдет как можно быстрее, и мы встретимся на играх любимого «Локомотива»! И спасибо врачам!» – сказал Кикнадзе.

    «Руководители клуба поступают опрометчиво. Нет ни одной причины для увольнения». Фаны «Локо» отреагировали на возможный уход Семина

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +55328

      Chernyi Lis 17 минут назад

      для меня неожиданность по смене тренера!с его родного так сказать клуба без косяков убирают!

      1
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      Рейтинг: +1173

      FENIX-SL 32 минуты назад

      а где сказано вообще с чего говорить о его отставке?

      1
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      Рейтинг: +55328

      Chernyi Lis > FENIX-SL 16 минут назад

      даже по новостям спорта сказали..

      1
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      Рейтинг: +16458

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пятое. + Ещё одно Ещё : Услышь главное пожелание болельщиков Локо, вали из клуба! *****

      1
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      Рейтинг: +9053

      parevg 1 час назад

      Правда?????????????????
      Тогда вот еще одно мнение: УЙДИ В ОТСТАВКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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