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    Сенников: «С «Атлетико» можно играть на равных. Это комфортная команда для «Локомотива»

    Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал об ожиданиях перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».

    «С «Зальцбургом» можно играть на победу, но он тоже команда амбициозная со своим стилем игры. Он похож на «Лейпциг», у них одна система, скоростной футбол. Всe зависит от игроков «Локомотива». Им нужно увеличить скорости по сравнению с последним матчем в чемпионате против «Уфы», иначе победу не одержать.

    В Лиге чемпионов уровень соперников выше, там заметно сложнее. Но «Локомотив» по идее должен становиться опытней с каждым годом. Он участвовал в Лиге чемпионов два последних сезона – да, команда не проходила в весну, но как раз набиралась ценного европейского опыта.

    Сейчас ещe отсутствовавшие возвращаются: Чорлука, Игнатьев, Магкеев. И Зе Луиш поможет, всe-таки он человек опытный, уже в первом матче с «Уфой» сделал голевую передачу.

    Какая-то задача должна стоять. Конечно, с «Баварией» играть сложно, на мой взгляд, вообще нереально. Но против «Атлетико» можно сыграть на равных и за что-то зацепиться.

    В чемпионате Испании мадридский клуб очень чeтко играет в обороне, но они не громят прямо всех, могут и 0:0 сыграть. В своe время «Карабах» два раза не проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов. Это вполне комфортная команда для «Локомотива», – сказал Сенников в интервью «Спорт уик-энду».

    • Матч «Зальцбург» – «Локомотив» состоится сегодня, 21 октября.
    • Начало игры – в 19:55 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии14
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      Рейтинг: -596

      СуперПАВ9 7 минут назад

      Вперед Локомотив я надеюсь мы разервем этот позорный отлетико

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3668

      afw13 8 минут назад

      Радченко вчера уже накаркал, теперь этот Сенников тут воздух сотрясает...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8040

      JTherry 21 минуту назад

      "...против «Атлетико» можно сыграть на равных"
      ... против Атлетико у Локо самая плохая статистика, а если вспомнить их поход в ЛЧ в сезоне 2018, то вообще 1:8 в одну калитку оба матча...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2663

      Axe111 44 минуты назад

      НЕ МОЖНО!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14929

      slavutiq70 44 минуты назад

      Барса и та проблемы с Атлетико имеет,,,шутник человек,,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +676

      Ziklop 53 минуты назад

      со всеми надо играть на победу, но важнее не проиграть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      99-й 56 минут назад

      Локомотиву так то в этой группе сберечь хотя бы очко... своё

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10317

      Skull_Boy 1 час назад

      Если человек идиот, то это надолго

      0
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      Рейтинг: -596

      СуперПАВ9 > Skull_Boy 8 минут назад

      Сам ты идиот

      0
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      Рейтинг: +440

      Радио1000шумеров 1 час назад

      1-5 в 2018 уже забылось?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +18578

      Боцман59rus 1 час назад

      Дураков жизнь ничему не учит, вчера клоун Радимов шесть очков с бельгийцами уже брал

      4
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      ...
      Рейтинг: +8040

      JTherry > Боцман59rus 24 минуты назад

      это был Д. Радченко, а не Радимов...

      2
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      Рейтинг: +18578

      Боцман59rus > JTherry 4 минуты назад

      ))+

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