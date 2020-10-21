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  • Сенников: «С «Атлетико» можно играть на равных. Это комфортная команда для «Локомотива»

Сенников: «С «Атлетико» можно играть на равных. Это комфортная команда для «Локомотива»

21 октября 2020, 12:52
25

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал об ожиданиях перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».

«С «Зальцбургом» можно играть на победу, но он тоже команда амбициозная со своим стилем игры. Он похож на «Лейпциг», у них одна система, скоростной футбол. Всe зависит от игроков «Локомотива». Им нужно увеличить скорости по сравнению с последним матчем в чемпионате против «Уфы», иначе победу не одержать.

В Лиге чемпионов уровень соперников выше, там заметно сложнее. Но «Локомотив» по идее должен становиться опытней с каждым годом. Он участвовал в Лиге чемпионов два последних сезона – да, команда не проходила в весну, но как раз набиралась ценного европейского опыта.

Сейчас ещe отсутствовавшие возвращаются: Чорлука, Игнатьев, Магкеев. И Зе Луиш поможет, всe-таки он человек опытный, уже в первом матче с «Уфой» сделал голевую передачу.

Какая-то задача должна стоять. Конечно, с «Баварией» играть сложно, на мой взгляд, вообще нереально. Но против «Атлетико» можно сыграть на равных и за что-то зацепиться.

В чемпионате Испании мадридский клуб очень чeтко играет в обороне, но они не громят прямо всех, могут и 0:0 сыграть. В своe время «Карабах» два раза не проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов. Это вполне комфортная команда для «Локомотива», – сказал Сенников в интервью «Спорт уик-энду».

  • Матч «Зальцбург» – «Локомотив» состоится сегодня, 21 октября.
  • Начало игры – в 19:55 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига чемпионов Локомотив Зальцбург Атлетико Бавария Сенников Дмитрий
Комментарии (25)
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zra78
1603274190
Дима ,ты пьян?
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Боцман59rus
1603274647
Дураков жизнь ничему не учит, вчера клоун Радимов шесть очков с бельгийцами уже брал
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Skull_Boy
1603275080
Если человек идиот, то это надолго
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99-й
1603275503
Локомотиву так то в этой группе сберечь хотя бы очко... своё
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Ziklop
1603275668
со всеми надо играть на победу, но важнее не проиграть.
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slavа0508
1603276193
Барса и та проблемы с Атлетико имеет,,,шутник человек,,,,
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JTherry
1603277588
"...против «Атлетико» можно сыграть на равных" ... против Атлетико у Локо самая плохая статистика, а если вспомнить их поход в ЛЧ в сезоне 2018, то вообще 1:8 в одну калитку оба матча...
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Мага 13
1603278373
Радченко вчера уже накаркал, теперь этот Сенников тут воздух сотрясает...
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hevbn 28
1603284689
Я даже не знаю что сказать после таких слов , на мой взгляд как раз таки именно Атлетико является одной из самых неприятных команд для любого соперника , если не самым неприятным, а что касается ничьих с Карабахом (только по моему это была Астана , а не Карабах , но я здесь могу и ошибаться) так это потому что Атлетико мог себе это позволить , как например Реал мог себе позволить два раза проиграть ЦСКА и при этом все равно выйти легко в плей-офф .А ЦСКА к стати тогда занял четвертое место в группе , я хорошо относился к игроку Сенникову , но по моему такие слова его просто дискредитируют как футбольного эксперта.
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ROSTOV SUPER
1603294487
Сенников , иди лучше куда нибудь сено косить , а не бредовые прогнозы делать ! С Зальцбургом на победу ? Булки шире раздвигайте !
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