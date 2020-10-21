Сенников: «С «Атлетико» можно играть на равных. Это комфортная команда для «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал об ожиданиях перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».

«С «Зальцбургом» можно играть на победу, но он тоже команда амбициозная со своим стилем игры. Он похож на «Лейпциг», у них одна система, скоростной футбол. Всe зависит от игроков «Локомотива». Им нужно увеличить скорости по сравнению с последним матчем в чемпионате против «Уфы», иначе победу не одержать.

В Лиге чемпионов уровень соперников выше, там заметно сложнее. Но «Локомотив» по идее должен становиться опытней с каждым годом. Он участвовал в Лиге чемпионов два последних сезона – да, команда не проходила в весну, но как раз набиралась ценного европейского опыта.

Сейчас ещe отсутствовавшие возвращаются: Чорлука, Игнатьев, Магкеев. И Зе Луиш поможет, всe-таки он человек опытный, уже в первом матче с «Уфой» сделал голевую передачу.

Какая-то задача должна стоять. Конечно, с «Баварией» играть сложно, на мой взгляд, вообще нереально. Но против «Атлетико» можно сыграть на равных и за что-то зацепиться.

В чемпионате Испании мадридский клуб очень чeтко играет в обороне, но они не громят прямо всех, могут и 0:0 сыграть. В своe время «Карабах» два раза не проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов. Это вполне комфортная команда для «Локомотива», – сказал Сенников в интервью «Спорт уик-энду».