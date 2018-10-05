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  • Сенников: «Зениту» явно повезло. «Славия» была лучше по всем показателям и играла с большим преимуществом»

Сенников: «Зениту» явно повезло. «Славия» была лучше по всем показателям и играла с большим преимуществом»

5 октября 2018, 12:40
18

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о домашней победе «Зенита» над «Славией» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги Европы. Он считает, что петербуржцам повезло.

– Согласны, что «Зениту» повезло обыграть «Славию»?

– В принципе, да. Повезло явно. Мне кажется, чешская команда выглядела лучше по всем показателям, и статистика это подтверждает. «Славия» играла со значительным преимуществом, нанесла больше 20 ударов по воротам и подала больше 10 угловых.

– Такой характер игры оказался неожиданным?

– Да. Мы предполагали, что «Зенит» будет играть у себя дома с преимуществом, а тут получилось наоборот. «Славия» навязала питерцам свой футбол и на протяжении всего матча хорошо атаковала. «Зенит» же не показал выразительной игры, какую мы привыкли видеть от него в последнее время. В атакующих действиях питерцы выглядели достаточно слабо – нанесли всего два удара в створ, да и то под конец матча. Это очень мало для команды, которая играет дома и является фаворитом. Видно, что у «Зенита» сейчас физический спад, тем более на фоне предыдущего матча с «Анжи» в чемпионате.

– За счет чего же тогда «Зенит» все-таки победил?

– В определенной степени за счeт класса, хотя, как я уже сказал, не без большой доли везения. Питерцы, имея всего лишь пару моментов, очень хорошо воспользовались своим шансом в концовке. «Зенит» умеет так делать – добиваться максимального результата при не самой лучшей игре. Ещe отмечу, что здорово, на мой взгляд, действовал против «Славии» Лунeв.

– Но ведь в первом тайме он неудачно выбил мяч и «подарил» его сопернику, а во втором едва не привeз в свои ворота гол.

– В любом случае, Лунeв много раз выручал «Зенит». Посмотрите: чехи нанесли больше 10 ударов в створ. Здесь больше вопросов к защитникам, которые позволяли часто бить по воротам, не накрывали футболистов соперника.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Славия Зенит Сенников Дмитрий
Комментарии (18)
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ВетеR
1538732727
Везёт тому,кто везёт ! Зенит- Славия 1-0 Торг неуместен...
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prezent2017
1538732784
Что значит повезло? Дуракам везет, а здесь была хорошо выверенная тактика на матч.
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Grey33
1538733769
Повезло один раз - когда Сток попал в перекладину в первом тайме. А остальные удары были неопасные. Классный вратарь такие брать обязан. Они только помогают держать игровой тонус. Ну и класс команды как раз определяется реализацией своих моментов. Зениту хватило трёх ударов в створ для результата. И то, Славии повезло, что у Кокорина не получилось забить на 76-й минуте. Позиция была убойнейшая. У чехов таких моментов не было. Был ещё выход Набиуллина в первом тайме. Там тоже вернейший гол. Да, Славия смотрелась лучше, но зенитовские подходы были опаснее. Что и отразилось на результате.
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Zenmaster
1538736775
Зенит играет на спаде -- но очки взял -- значит класс и желание остались !!!
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baden69
1538737796
Зенит явно играет на фоне физического и эмоционального спада, но в данной игре фортуна повернулась к ним лицом. Парням нужно перезагрузиться, потому что с Краснодаром для результата нужны другие эмоции, быки сейчас на подъеме.
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lotsman
1538738170
20 ударов по воротам, 11 угловых и не одного гола - это превосходство?)) Хорошо, пусть с таким превосходством продолжют дальше. А нам хватит пары голевых моментов, чтобы победить. Повезло? Везёт тому, кто везёт.
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starche
1538759767
Повезло не Зениту, а ЦСКА!
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Zubo
1538767771
Как это так , лучше по всем показателям, играла с преимуществом, и проиграла ? Чёто не то , ударчики такие дивчачьи по воротам Лунёв с чашечкой кофе в руке второй рукой их отбивал, но Бомбардиру это не главное, главное что Славия бегала с ребячьим задором, и навешивала, навешивала....
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prezent2017
1538811525
Дуракам везет, а у Зенита прагматичная правильно выстроенная тактика. Потому питерского Сенникова в Зенит не взяли, что у него мозги из соломы. Пришлось в Москву отправиться, там все такие.
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77SAM
1538814862
Очки получают не за преимущество,а за результат.
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