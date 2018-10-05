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    Какой вы футболист?

    Сенников: «Зениту» явно повезло. «Славия» была лучше по всем показателям и играла с большим преимуществом»

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о домашней победе «Зенита» над «Славией» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги Европы. Он считает, что петербуржцам повезло.

    – Согласны, что «Зениту» повезло обыграть «Славию»?

    – В принципе, да. Повезло явно. Мне кажется, чешская команда выглядела лучше по всем показателям, и статистика это подтверждает. «Славия» играла со значительным преимуществом, нанесла больше 20 ударов по воротам и подала больше 10 угловых.

    – Такой характер игры оказался неожиданным?

    – Да. Мы предполагали, что «Зенит» будет играть у себя дома с преимуществом, а тут получилось наоборот. «Славия» навязала питерцам свой футбол и на протяжении всего матча хорошо атаковала. «Зенит» же не показал выразительной игры, какую мы привыкли видеть от него в последнее время. В атакующих действиях питерцы выглядели достаточно слабо – нанесли всего два удара в створ, да и то под конец матча. Это очень мало для команды, которая играет дома и является фаворитом. Видно, что у «Зенита» сейчас физический спад, тем более на фоне предыдущего матча с «Анжи» в чемпионате.

    – За счет чего же тогда «Зенит» все-таки победил?

    – В определенной степени за счeт класса, хотя, как я уже сказал, не без большой доли везения. Питерцы, имея всего лишь пару моментов, очень хорошо воспользовались своим шансом в концовке. «Зенит» умеет так делать – добиваться максимального результата при не самой лучшей игре. Ещe отмечу, что здорово, на мой взгляд, действовал против «Славии» Лунeв.

    – Но ведь в первом тайме он неудачно выбил мяч и «подарил» его сопернику, а во втором едва не привeз в свои ворота гол.

    – В любом случае, Лунeв много раз выручал «Зенит». Посмотрите: чехи нанесли больше 10 ударов в створ. Здесь больше вопросов к защитникам, которые позволяли часто бить по воротам, не накрывали футболистов соперника.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.10.2018 12:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +459

      77SAM 6 октября 2018, 11:34

      Очки получают не за преимущество,а за результат.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2018, 10:38

      Дуракам везет, а у Зенита прагматичная правильно выстроенная тактика. Потому питерского Сенникова в Зенит не взяли, что у него мозги из соломы. Пришлось в Москву отправиться, там все такие.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 октября 2018, 22:29

      Как это так , лучше по всем показателям, играла с преимуществом, и проиграла ? Чёто не то , ударчики такие дивчачьи по воротам Лунёв с чашечкой кофе в руке второй рукой их отбивал, но Бомбардиру это не главное, главное что Славия бегала с ребячьим задором, и навешивала, навешивала....

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      Рейтинг: +1532

      starche 5 октября 2018, 20:16

      Повезло не Зениту, а ЦСКА!

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 октября 2018, 14:58

      Везение в футболе ключевой фактор Цска1-0Реал, Спартак3-3Вильереал, Зенит1-0 Славия. Это когда результат не по игре

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > ухоженный крокодил 5 октября 2018, 16:25

      Дело не в этом! просто одно дело заслуженно победить , возя соперника по полю! другое дело если отскочить с победой и случайным голом, а потом кричать какие мы чОткие ребята, мы реал обыграли! Мы вот мотали Шальке по полю, а что толку залетел 1 мяч и всё!

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 > ухоженный крокодил 5 октября 2018, 22:07

      по игре это когда ударов 2 и 1 гол, а у соперника 20 ударов и 0 голов? А Лунев каждый раз не сможет спасать. Так же у ЦСКА все штанги обстреляли,но команда выстояла.Там хоть с ТОП клубом играли уровень другой, а Славия это где и что??

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      Рейтинг: +2269

      dyema 5 октября 2018, 14:19

      согласен полностью, отстойно играли(((

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > dyema 5 октября 2018, 22:31

      ... а лучше не надо было, , Забилa бы Славия, Зенит бы два забил, но Славия не забила

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 5 октября 2018, 14:16

      20 ударов по воротам, 11 угловых и не одного гола - это превосходство?)) Хорошо, пусть с таким превосходством продолжют дальше. А нам хватит пары голевых моментов, чтобы победить. Повезло? Везёт тому, кто везёт.

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      Рейтинг: +2403

      baden69 5 октября 2018, 14:09

      Зенит явно играет на фоне физического и эмоционального спада, но в данной игре фортуна повернулась к ним лицом. Парням нужно перезагрузиться, потому что с Краснодаром для результата нужны другие эмоции, быки сейчас на подъеме.

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      Рейтинг: +4076

      raritet 5 октября 2018, 14:09

      такую тактику часто использовал Спалетти. Просто для нее нужно пару пачек валокардина и терпение. То , что это Зенит не Зенит времен Адвоакаата -это и козе понятно. Игрой не восхитишься.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 октября 2018, 13:52

      Зенит играет на спаде -- но очки взял -- значит класс и желание остались !!!

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