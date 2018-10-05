Сенников: «Зениту» явно повезло. «Славия» была лучше по всем показателям и играла с большим преимуществом»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о домашней победе «Зенита» над «Славией» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги Европы. Он считает, что петербуржцам повезло.

– Согласны, что «Зениту» повезло обыграть «Славию»?

– В принципе, да. Повезло явно. Мне кажется, чешская команда выглядела лучше по всем показателям, и статистика это подтверждает. «Славия» играла со значительным преимуществом, нанесла больше 20 ударов по воротам и подала больше 10 угловых.

– Такой характер игры оказался неожиданным?

– Да. Мы предполагали, что «Зенит» будет играть у себя дома с преимуществом, а тут получилось наоборот. «Славия» навязала питерцам свой футбол и на протяжении всего матча хорошо атаковала. «Зенит» же не показал выразительной игры, какую мы привыкли видеть от него в последнее время. В атакующих действиях питерцы выглядели достаточно слабо – нанесли всего два удара в створ, да и то под конец матча. Это очень мало для команды, которая играет дома и является фаворитом. Видно, что у «Зенита» сейчас физический спад, тем более на фоне предыдущего матча с «Анжи» в чемпионате.

– За счет чего же тогда «Зенит» все-таки победил?

– В определенной степени за счeт класса, хотя, как я уже сказал, не без большой доли везения. Питерцы, имея всего лишь пару моментов, очень хорошо воспользовались своим шансом в концовке. «Зенит» умеет так делать – добиваться максимального результата при не самой лучшей игре. Ещe отмечу, что здорово, на мой взгляд, действовал против «Славии» Лунeв.

– Но ведь в первом тайме он неудачно выбил мяч и «подарил» его сопернику, а во втором едва не привeз в свои ворота гол.

– В любом случае, Лунeв много раз выручал «Зенит». Посмотрите: чехи нанесли больше 10 ударов в створ. Здесь больше вопросов к защитникам, которые позволяли часто бить по воротам, не накрывали футболистов соперника.