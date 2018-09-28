Сенников – о неудачах «Локомотива»: «Только Семин знает, что делать в таких ситуациях»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников не верит в скорое увольнение с поста главного тренера команды Юрия Семина.

«Думаю, не надо никогда делать поспешных выводов. Всегда после чемпионского года наступает тяжелый этап. У любой команды. «Спартак» в прошлом году тоже не мог долго выйти на свой уровень. И тем не менее красно-белые преодолели этот этап и по итогам сезона заняли третье место – тоже достойный результат.

Думаю, «Локомотив» сейчас должен поправить свое положение. Все стабилизируется. Юрий Павлович столько лет с «Локомотивом». Уверен, он знает, что делать в таких ситуациях. Никто другой, кроме него, с этой проблемой психологической не справится.

Допустим, придет какой-то новый человек. Он может что-то изменить на мгновение, но глобально – нет. Тут надо знать, чувствовать игроков. Семин лучше других это умеет делать», – считает Сенников.

После восьми туров «Локомотив» имеет в своем активе девять очков, располагаясь на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.