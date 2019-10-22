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  • Сенников: «Ювентус» любит разыгрывать мяч у своих ворот, а защитники не особо техничные. Можно их за это наказать»

Сенников: «Ювентус» любит разыгрывать мяч у своих ворот, а защитники не особо техничные. Можно их за это наказать»

22 октября 2019, 14:46
8

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча москвичей с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Нынешний «Ювентус» сильнее «Интера» 2003 года. Стабильно выступает на протяжении многих лет. Семь чемпионств подряд, да и к тому же подбор игроков хороший.

Юрий Павлович всегда найдет мотивацию для ребят. Против итальянских команд нам удается играть. Да, сложно, но можно. Стиль итальянской игры «Локомотиву» знаком. В Италии очень много матчей, где фаворит не может обыграть соперника слабее. «Локомотиву» надо выстроиться правильно, и шансы будут.

Хохлов и Баринов – разные игроки, поэтому зажигать Дмитрий не будет. Баринов – более оборонительный игрок. Вверху по-другому играет, и в созидании Хохлов его превосходил. От Баринова очень многое зависит в матче с «Ювентусом». Ему надо навязать борьбу на каждом участке поля, чтобы никто из игроков не смог нормально обработать мяч. Надо, чтобы полузащита «Ювентуса» чувствовала его дыхание и делала передачи назад.

Есть определенные обстоятельства, которые могут помешать увезти одно очко из Турина. Первая и основная – это Криштиану Роналду, который находится в очень хорошей форме. Вторая причина – это большое количество травм у «Локомотива». Да, все основные игроки готовы, но не факт, что все 90 минут они будут в хорошей форме. Сразу войти хорошо в такую игру не так то просто.

Стандарты, контратаки и ошибки можно использовать для хорошей игры против «Ювентуса». В Леверкузене это же сработало. Тем более «Ювентус» любит разыгрывать мяч у своих ворот, а защитники не особо техничные. Можно их за это наказать, быстро сделать отбор и забить мяч», — сказал Сенников.

  • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
  • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Локомотив Сенников Дмитрий
Комментарии (8)
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Garrincha58
1571745203
Сенников а ты то был таким технарём что ли?
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Tsigan
1571747730
Глупость
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Derzkiy1
1571748575
Смолов накажет )))))))) вам повезёт если Дибала в основе играть не будет ) Роналду 1-2 точно забьет
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3a zenit
1571749147
победа Локо-10% ничья-25% ставлю на ничью и счёт 3-0
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Dark_Soul
1571753693
Есть определенные обстоятельства, которые могут помешать увезти одно очко из Турина. Первая и основная – это Криштиану Роналду, который находится в очень хорошей форме.

Боже, что за бред. Сразу видно, человек игр Ювентуса не смотрел. Игра туринцев в атаке не строится вокруг КР, там наказать может кто угодно. И форма Роналду между прочим еще далека от идеала.
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СвинкаСправедливости
1571756377
Не знаю, не знаю, у Локо тоже не особо техничные игроки.
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Dosya85
1571758506
Техничный защитник - враг команды, товарищ сенников.
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