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    Сенников: «Ювентус» любит разыгрывать мяч у своих ворот, а защитники не особо техничные. Можно их за это наказать»

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча москвичей с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Нынешний «Ювентус» сильнее «Интера» 2003 года. Стабильно выступает на протяжении многих лет. Семь чемпионств подряд, да и к тому же подбор игроков хороший.

    Юрий Павлович всегда найдет мотивацию для ребят. Против итальянских команд нам удается играть. Да, сложно, но можно. Стиль итальянской игры «Локомотиву» знаком. В Италии очень много матчей, где фаворит не может обыграть соперника слабее. «Локомотиву» надо выстроиться правильно, и шансы будут.

    Хохлов и Баринов – разные игроки, поэтому зажигать Дмитрий не будет. Баринов – более оборонительный игрок. Вверху по-другому играет, и в созидании Хохлов его превосходил. От Баринова очень многое зависит в матче с «Ювентусом». Ему надо навязать борьбу на каждом участке поля, чтобы никто из игроков не смог нормально обработать мяч. Надо, чтобы полузащита «Ювентуса» чувствовала его дыхание и делала передачи назад.

    Есть определенные обстоятельства, которые могут помешать увезти одно очко из Турина. Первая и основная – это Криштиану Роналду, который находится в очень хорошей форме. Вторая причина – это большое количество травм у «Локомотива». Да, все основные игроки готовы, но не факт, что все 90 минут они будут в хорошей форме. Сразу войти хорошо в такую игру не так то просто.

    Стандарты, контратаки и ошибки можно использовать для хорошей игры против «Ювентуса». В Леверкузене это же сработало. Тем более «Ювентус» любит разыгрывать мяч у своих ворот, а защитники не особо техничные. Можно их за это наказать, быстро сделать отбор и забить мяч», — сказал Сенников.

    • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
    • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4290

      3a zenit 8 минут назад

      победа Локо-10%
      ничья-25%

      ставлю на ничью и счёт 3-0

      0
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      Рейтинг: +1607

      Derzkiy1 18 минут назад

      Смолов накажет )))))))) вам повезёт если Дибала в основе играть не будет ) Роналду 1-2 точно забьет

      0
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      Рейтинг: +1007

      Tsigan 32 минуты назад

      Глупость

      0
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      Рейтинг: +10976

      Garrincha58 1 час назад

      Сенников а ты то был таким технарём что ли?

      -1
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      Рейтинг: +10

      neft44 > Garrincha58 1 час назад

      дурачек он же не о себе говорит

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