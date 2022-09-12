Сенников назвал оптимального кандидата на пост тренера «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников призвал назначить в команду Доменико Тедеско. Немца на этой неделе уволили из «Лейпцига».

«В «Локомотиве» работает система западных специалистов. Сломать эту систему непросто. В одно мгновение это не сделать. Если, например, в «Химках» нет такой системы, они могут поменять одного тренера на другого. А в «Локомотиве» нужно будет менять структуру клуба. В данной системе русский тренер, наверное, не может прийти именно сейчас. Очень много всего нужно будет менять. Если к перерыву результаты будут неудовлетворительными, совет директоров будет принимать какое-то решение.

Учитывая, что работает система Ральфа Рангника, вариантов для того чтобы сменить тренера прямо сейчас не так много. Единственное решение на данный момент – освободившийся Тедеско», – сказал Сенников.