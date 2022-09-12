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  • Сенников назвал оптимального кандидата на пост тренера «Локомотива»

Сенников назвал оптимального кандидата на пост тренера «Локомотива»

12 сентября 2022, 00:35
9

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников призвал назначить в команду Доменико Тедеско. Немца на этой неделе уволили из «Лейпцига».

«В «Локомотиве» работает система западных специалистов. Сломать эту систему непросто. В одно мгновение это не сделать. Если, например, в «Химках» нет такой системы, они могут поменять одного тренера на другого. А в «Локомотиве» нужно будет менять структуру клуба. В данной системе русский тренер, наверное, не может прийти именно сейчас. Очень много всего нужно будет менять. Если к перерыву результаты будут неудовлетворительными, совет директоров будет принимать какое-то решение.

Учитывая, что работает система Ральфа Рангника, вариантов для того чтобы сменить тренера прямо сейчас не так много. Единственное решение на данный момент – освободившийся Тедеско», – сказал Сенников.

  • У «Локомотива» 3 поражения подряд.
  • Москвичи идут в РПЛ 11-ми.
  • Команду возглавляет немец Йозеф Циннбауэр.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Сенников Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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BRO_football
1662937087
Развели клоунаду! Увольняйте Циннбауэра и ставьте любого тренера вместо него. Хуже не станет.
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jek718875
1662954621
Я думал он посоветует старичка Ю.Сёмина
Ответить
vladimir-7
1662958962
Все зависит от команды, а не от системы с немцами, нужно убрать всех немецких специалистов из Локомотива и назначить нашего российского тренера с опытом работы в РПЛ и с его тренерским штабом. Главное, надо прекратить пилить деньги, выделяемые клубу и использовать их по назначению.
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paracetamol
1662962524
Тедеску только что выгнали в очередной раз за бездарность. Как можно этого бездаря рекомендовать?
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SLADE2019
1662964172
По состоявшейся практике в мировом футболе, главным тренером в статусные клубы надо ставить известных и авторитетных специалистов, либо бывших звезд этих клубов. Тедеско не подходит под данные категории. Лоськов или Бердыев, на мой взгляд.
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eugen-han
1662970117
Тодеско голословно был против выступления Спартака в 1/8 финала Л.Е., когда ещё не ввели санкции в отношении наших клубов в Европе.
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