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    Сенников назвал оптимального кандидата на пост тренера «Локомотива»

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников призвал назначить в команду Доменико Тедеско. Немца на этой неделе уволили из «Лейпцига».

    «В «Локомотиве» работает система западных специалистов. Сломать эту систему непросто. В одно мгновение это не сделать. Если, например, в «Химках» нет такой системы, они могут поменять одного тренера на другого. А в «Локомотиве» нужно будет менять структуру клуба. В данной системе русский тренер, наверное, не может прийти именно сейчас. Очень много всего нужно будет менять. Если к перерыву результаты будут неудовлетворительными, совет директоров будет принимать какое-то решение.

    Учитывая, что работает система Ральфа Рангника, вариантов для того чтобы сменить тренера прямо сейчас не так много. Единственное решение на данный момент – освободившийся Тедеско», – сказал Сенников.

    • У «Локомотива» 3 поражения подряд.
    • Москвичи идут в РПЛ 11-ми.
    • Команду возглавляет немец Йозеф Циннбауэр.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11912

      BRO_football 15 минут назад

      Развели клоунаду! Увольняйте Циннбауэра и ставьте любого тренера вместо него. Хуже не станет.

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