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  • Сенников: «Сeмин всегда верил в приметы. В день матча стояла обязательная прогулка в лес. Все были недовольны»

Сенников: «Сeмин всегда верил в приметы. В день матча стояла обязательная прогулка в лес. Все были недовольны»

25 октября 2019, 01:23
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о примете, в которую верил главный тренер столичной команды Юрий Сeмин.

«Сeмин всегда верил в приметы. Если выигрывали, например, делали одни и те же упражнения перед игрой. В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка. На час где-то.

Неважно, какая погода, но мы должны были этот круг сделать. Думаешь: ну зачем в такую слякоть всю команду тащить в лес? Круг, блин, на фарт завершить! Все были недовольны, не только легионеры. Подняли в какой-то лес, нам бы поспать.

Но экипировку надел и вперeд. Потом лес в Баковке стали рубить, круг становился всe меньше. Может, поэтому чемпионства так долго не было?» – сказал экс-футболист.

  • Сенников выступал за «Локомотив» с 2000 по 2010 год.
  • С командой он выиграл семь трофеев.
  • В июле Семин стал самым титулованным тренером в истории России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сенников Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (2)
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Давид59
1571977260
Надо спросить Семака, что игроки перед игрой делают. В Лейпциге, похоже хорошего пивка тяпнули.
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