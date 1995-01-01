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    Сенников: «Сeмин всегда верил в приметы. В день матча стояла обязательная прогулка в лес. Все были недовольны»

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о примете, в которую верил главный тренер столичной команды Юрий Сeмин.

    «Сeмин всегда верил в приметы. Если выигрывали, например, делали одни и те же упражнения перед игрой. В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка. На час где-то.

    Неважно, какая погода, но мы должны были этот круг сделать. Думаешь: ну зачем в такую слякоть всю команду тащить в лес? Круг, блин, на фарт завершить! Все были недовольны, не только легионеры. Подняли в какой-то лес, нам бы поспать.

    Но экипировку надел и вперeд. Потом лес в Баковке стали рубить, круг становился всe меньше. Может, поэтому чемпионства так долго не было?» – сказал экс-футболист.

    • Сенников выступал за «Локомотив» с 2000 по 2010 год.
    • С командой он выиграл семь трофеев.
    • В июле Семин стал самым титулованным тренером в истории России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +381

      alarm 1 час назад

      спартак в день матча отправляется на шашлыки)

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