Сенников: «Сeмин всегда верил в приметы. В день матча стояла обязательная прогулка в лес. Все были недовольны»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о примете, в которую верил главный тренер столичной команды Юрий Сeмин.

«Сeмин всегда верил в приметы. Если выигрывали, например, делали одни и те же упражнения перед игрой. В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка. На час где-то.

Неважно, какая погода, но мы должны были этот круг сделать. Думаешь: ну зачем в такую слякоть всю команду тащить в лес? Круг, блин, на фарт завершить! Все были недовольны, не только легионеры. Подняли в какой-то лес, нам бы поспать.

Но экипировку надел и вперeд. Потом лес в Баковке стали рубить, круг становился всe меньше. Может, поэтому чемпионства так долго не было?» – сказал экс-футболист.