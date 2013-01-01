Сенников: «Битва двух столиц – теперь матч «Зенита» с «Локомотивом», а не со «Спартаком»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча столичной команды с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ.

– Для вас лично предстоящая встреча «Локомотива» и «Зенита» - особое событие?

– Эти матчи для меня особыми были всегда. Субботний, конечно, очень значимый. Встречаются два наших участника Лиги чемпионов, лидеры первенства, важнейшая игра и тура, и, наверное, всего первого круга.

– Вы считаете, это матч за лидерство?

– Я думаю, да, конечно, за лидерство. Обе команды играют стабильно, у них хорошие составы, тоже стабильные. Интересная битва двух столиц!

– Ага, битва двух столиц отныне не встреча «Зенита» со «Спартаком», а матч питерцев с «Локомотивом»?

– Уже, наверное, не со «Спартаком». А уж на данный момент, если посмотреть на турнирную таблицу, вы получите ответ. Можно, конечно, по-другому оценивать, например по числу болельщиков. Тогда у «Спартака» преимущество. И встреча с красно-белыми становится более значимой. Но если результатами последними руководствоваться...