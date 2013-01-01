Сенников: «Битва двух столиц – теперь матч «Зенита» с «Локомотивом», а не со «Спартаком»

В принципе, он верно говорит. спартак сейчас - середняк РФПЛ, а амбиции топ-клуба больше напоминают фантомные боли.
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча столичной команды с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ.
– Для вас лично предстоящая встреча «Локомотива» и «Зенита» - особое событие?
– Эти матчи для меня особыми были всегда. Субботний, конечно, очень значимый. Встречаются два наших участника Лиги чемпионов, лидеры первенства, важнейшая игра и тура, и, наверное, всего первого круга.
– Вы считаете, это матч за лидерство?
– Я думаю, да, конечно, за лидерство. Обе команды играют стабильно, у них хорошие составы, тоже стабильные. Интересная битва двух столиц!
– Ага, битва двух столиц отныне не встреча «Зенита» со «Спартаком», а матч питерцев с «Локомотивом»?
– Уже, наверное, не со «Спартаком». А уж на данный момент, если посмотреть на турнирную таблицу, вы получите ответ. Можно, конечно, по-другому оценивать, например по числу болельщиков. Тогда у «Спартака» преимущество. И встреча с красно-белыми становится более значимой. Но если результатами последними руководствоваться...
- Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября.
- Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
- Перед очной встречей москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» – первое.