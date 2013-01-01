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    Сенников: «Битва двух столиц – теперь матч «Зенита» с «Локомотивом», а не со «Спартаком»

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча столичной команды с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ.

    – Для вас лично предстоящая встреча «Локомотива» и «Зенита» - особое событие?

    – Эти матчи для меня особыми были всегда. Субботний, конечно, очень значимый. Встречаются два наших участника Лиги чемпионов, лидеры первенства, важнейшая игра и тура, и, наверное, всего первого круга.

    – Вы считаете, это матч за лидерство?

    – Я думаю, да, конечно, за лидерство. Обе команды играют стабильно, у них хорошие составы, тоже стабильные. Интересная битва двух столиц!

    – Ага, битва двух столиц отныне не встреча «Зенита» со «Спартаком», а матч питерцев с «Локомотивом»?

    – Уже, наверное, не со «Спартаком». А уж на данный момент, если посмотреть на турнирную таблицу, вы получите ответ. Можно, конечно, по-другому оценивать, например по числу болельщиков. Тогда у «Спартака» преимущество. И встреча с красно-белыми становится более значимой. Но если результатами последними руководствоваться...

    • Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября.
    • Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
    • Перед очной встречей москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» – первое.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии13
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      Рейтинг: +12

      Vyacheslav78 17 минут назад

      В принципе, он верно говорит. спартак сейчас - середняк РФПЛ, а амбиции топ-клуба больше напоминают фантомные боли.

      0
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      Рейтинг: +472

      Бан 26 минут назад

      Помимо Спартака есть еще и ЦСКА, который как бы идет вторым в таблице, поэтому о Локо пока еще рано говорить в таких крутых формулировках.
      Несколько успешных сезонов, могут дать шанс вклиниться в межстоличные разборки.

      -1
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      Рейтинг: +17938

      VVM1964 1 час назад

      Не надо выдавать желаемое за действительное и если сильно раздувать щеки , важнее от этого не станешь ))) , но вот болеть в этом противостоянии буду за Локомотив , по принципу - " из двух зол выбираю наименьшее " )))

      2
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      Рейтинг: +3332

      paracetamol 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да побьет Зенит тих слабаков, что Балтике слили.

      -5
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      Рейтинг: +1459

      Фанат Рубина 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      аахах локо в лидерах благодаря семину и сухине.. не будет ЮП
      не будет и локо!

      -5
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      Рейтинг: +268

      Raider26 > Фанат Рубина 1 час назад

      а рубина уже нет

      5
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      Рейтинг: +22409

      zra78 > Фанат Рубина 1 час назад

      Рукалицо

      3
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      Рейтинг: +2777

      mdu86 > Фанат Рубина 53 минуты назад

      "...аахах локо в лидерах благодаря семину..." - а ещё Ливерпуль выиграл ЛЧ благодаря Клоппу, а МС выиграл чемпионство благодаря Гвардиоле, а Ювентус благодаря Аллегри...
      ))) Думать - это не твоё, голова тебе для того, что бы в неё есть...

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      Рейтинг: +1459

      Фанат Рубина > mdu86 46 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      оооо ж*па горит у проводниц! идите еще гол хвичи в ваши ворота пересмотрите может еще больше полыхнет!!

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      Рейтинг: +22409

      zra78 > Фанат Рубина 30 минут назад

      Что там горит у проводниц мне не ведомо,а то что ты долба.б это факт!

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      Рейтинг: +1459

      Фанат Рубина > zra78 29 минут назад

      зато Хвича наш! и это факт!

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      Рейтинг: +3609

      nik55 1 час назад

      Сенников----тебе приснилось ---у вас угля еще мало для этого

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      Рейтинг: +2425

      АртурZaСМ 1 час назад

      Можешь только мечтать об этом...

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