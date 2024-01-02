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    • Сенников объяснил, почему для болельщиков «Зенита» титул 2007 года ценнее нынешних

    Сенников объяснил, почему для болельщиков «Зенита» титул 2007 года ценнее нынешних

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников вспомнил о победах «Локомотива» и сравнил титул «Зенита», завоеванный в 2007 году, с нынешними.

    – «Локомотив» в 90-х регулярно проигрывал «Спартаку».

    – Это было до меня – 1998-99 годы. С 2000-го такого не допускали. Если и проигрывали, то все равно бились. Были такие моменты, как с «Динамо», например. Первый тайм 0:2 проигрываем, нас разносят в раздевалке, после перерыва мы переворачиваем все на счет 4:2. В Перми 0:3 проигрывали, выиграли 4:3.

    Или взять три финала Кубка, в которых я участвовал. С ЦСКА 1:1 в основное время – выиграли в дополнительное, Булыкин и Цымбаларь забили. С «Анжи» пропустили на 90-й, на 94-й Джанашия сравнял, и по пенальти выиграли.

    В 2007-м Гарри О’Коннор в овертайме забил «Москве». Помимо этого, «золотой» матч в 2002-м, и последний тур с «Шинником» в 2004-м, где взяли чемпионство. Тогда все решалось в одной игре.

    «Локомотив» всегда ходил по грани «выиграл – проиграл» на решающих стадиях. И мне повезло, что большинство ключевых матчей мы выиграли. Даже матч с Уэльсом за сборную, когда не имеешь права ошибиться, мы тоже выиграли.

    В Лиге чемпионов мы обыграли на выезде «Галатасарай» в ситуации, когда потеря очков не оставляла шансов на выход из группы. Евсеев тогда с углового забил.

    «Локомотив» – команда с характером. Может, вот этот адреналин и привлекал к нам болельщиков. Ты до последнего не знаешь, выиграет команда или проиграет. А взять, например, «Спартак», который в 90-х за пять туров до финиша становился чемпионом или «Зенит» в последние годы.

    Мне кажется, болельщики петербуржцев сейчас меньше удовольствия получают, чем от чемпионства в 2007-м, когда Домингес в Раменском вынес мяч с линии ворот.

    Для них эта победа самая ценная, если не брать успех в чемпионате СССР в 1984-м. Тогда, в 2007-м, своих воспитанников в составе больше было.

    • Уроженец Ленинграда Сенников начинал профессиональную карьеру в «Локомотиве» из Санкт-Петербурга.
    • В московском «Локомотиве» он играл с 2000 по 2010 годы.
    • Также он выступал за ЦСКА, «Шинник» и «Рубин», ЦСКА-2 и «Локомотив-2», провел 26 матчей за сборную России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.01.2024 14:19
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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1704198435
    Конечно первое чемпионство самое ценное , самое запоминающееся . Тут к "бабке" не ходи .
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