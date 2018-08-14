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  • Сенников: «Смолов попал в команду, в которой ему должно быть комфортно»

Сенников: «Смолов попал в команду, в которой ему должно быть комфортно»

14 августа 2018, 11:15
4

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников положительно оценил переход бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова в стан железнодорожников. В матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1) нападающий провел на поле 76 минут, не отметившись результативными действиями.

«В первой игре уже были хорошие эпизоды. Хотя он в первый раз вышел играть с новыми партнерами. Буквально после одной-двух совместных тренировок.

Конечно, некоторых игроков «Локо» он по сборной знает, тех же Миранчуков. В принципе футболисты высокого уровня быстрее находят взаимопонимание на поле.

Думаю, что как раз это тот игрок, который сейчас находится в хорошей форме. Смолов попал в команду, в которой ему должно быть комфортно», – считает Сенников.

В трех первых турах РПЛ текущего розыгрыша «Локомотив» набрал два очка, не забив ни одного гола.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив Сенников Дмитрий Смолов Федор
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1534234870
Судя по долгосрочному контракту и "личке" Федьке в " Локо" будет безусловно комфортно...
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zigbert
1534321920
Переход в Локомотив для Смолова получился очень комфортным и без проблем.
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