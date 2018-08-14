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    Сенников: «Смолов попал в команду, в которой ему должно быть комфортно»

    Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников положительно оценил переход бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова в стан железнодорожников. В матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1) нападающий провел на поле 76 минут, не отметившись результативными действиями.

    «В первой игре уже были хорошие эпизоды. Хотя он в первый раз вышел играть с новыми партнерами. Буквально после одной-двух совместных тренировок.

    Конечно, некоторых игроков «Локо» он по сборной знает, тех же Миранчуков. В принципе футболисты высокого уровня быстрее находят взаимопонимание на поле.

    Думаю, что как раз это тот игрок, который сейчас находится в хорошей форме. Смолов попал в команду, в которой ему должно быть комфортно», – считает Сенников.

    В трех первых турах РПЛ текущего розыгрыша «Локомотив» набрал два очка, не забив ни одного гола.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.08.2018 11:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 августа 2018, 22:28

      Можно подумать, что железнодорожнику Смолову в Краснодаре было не комфортно...Просто у него сейчас "серая полоса". А сколько она будет продолжаться никто не знает.

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 11:32

      Переход в Локомотив для Смолова получился очень комфортным и без проблем.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 11:21

      Судя по долгосрочному контракту и "личке" Федьке в " Локо" будет безусловно комфортно...

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 14 августа 2018, 17:08

      ...на лавке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 14 августа 2018, 19:41

      На лавке он не будет сидеть при 4-х летнем контракте и "личке" в 3,1 ляма. Он же не памятник...

      2
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