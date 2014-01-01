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    Сенников: «Признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, конкуренты еще могут догнать его»

    Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников против досрочного завершения РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.

    – Если чемпионат России все же будет завершен досрочно, нужно ли признавать «Зенит» чемпионом?

    – Есть еще вариант: вообще никого не называть чемпионом и просто формально распределить места для определения путевок в еврокубки.

    – Так какой из этих вариантов лучше?

    – Я думаю, признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать его по таблице.

    – Кто-то говорит, что зенитовцы сами не будут рады досрочному чемпионству.

    – Возможно, у них действительно останется какой-то осадок. Конечно, настоящее чемпионство завоевываться на футбольном поле. А становиться чемпионом дома на карантине совсем не так радостно.

    – От чего в первую очередь зависит, будет в России доигран чемпионат или нет?

    – Он решения президента страны. Если он скажет, что нельзя проводить массовые мероприятия, допустим, до 1 сентября, тогда РПЛ и РФС будут вынуждены закончить сезон досрочно. Но если президент даст добро, тогда другое дело. У нас чемпионат можно доиграть за четыре недели, или как максимум за пять.

    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
    • В России коронавирусом заразились почти 210 тысяч человек. Это пятый результат в мире.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии11
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      Рейтинг: +240

      vla4839 46 минут назад

      Если бы Локомотив был лидером,то Сенников бы "пел" по-другому.Если соревнование прерывается по ЧС,то и результаты объявляются такими ,какие есть на момент прекращения.Всё иное - это лукавство и зависть тех,кто не на 1 месте!

      1
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      Рейтинг: +2355

      alarm 1 час назад

      если фиксировать итоги по 1 кругу, как предлагали - то там зенит лидировал с отрывом всего 3 очка. сейчас 9. по-моему, всё очевидно, но доиграть чемпионат нужно, чтобы никто не хрюкал.

      2
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      Рейтинг: +2355

      alarm 1 час назад

      за 22 тура 2 поражения. сейчас нам, по мнению сенникова, предстоит запросто проиграть трижды, чтобы упустить чемпионство. ведь только зенит потерял форму за эти месяцы, а те же хряки сейчас разорвут барселону))

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      Рейтинг: +14846

      sssrspartak > alarm 5 минут назад

      молодец!как ты обеспокоен судьбой каких то хряков!твои друзья наверное или папы с мамой?ну просто идеал воспитания !ты и еще тут боратик где то с пудельком пишут такие красивые комментарии!в школе наверное вас этому учили!просто блеск!

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      Рейтинг: +1590

      Валерий1965 1 час назад

      За 22 тура не догнали, а вот за 8 догонят?)))

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      Рейтинг: +160

      Соня Мармеладова 1 час назад

      Как можно "присвоить" чемпионство в недоигранном турнире? Это противоречит сути турнирного соревнования. Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать не состоявшимся. Как в Нидерландах. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.

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      Рейтинг: +240

      vla4839 > Соня Мармеладова 40 минут назад

      в мировой истории спорта бывало всякое.Чаще чемпионов объявляли при недоигранных турнирах по текущему положению

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      Рейтинг: +4157

      TOL47 1 час назад

      а конкуренты обосрались и доигрывать не хотят, отрыв всё же великоват.
      как достала игра слов и словоблудие, коронавирус раздули чтоб оправдать банкротство капиталистической системы, следующий этап - рабовладельческий строй, богатеи за него.
      а презик первый хочет стать минимум царём.

      1
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      Рейтинг: +3972

      Alekxei Z. 1 час назад

      Опять эта мудянка.
      Да никто и не признаёт Питер чемпионом.
      В июне начнём доигрывать...

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      Рейтинг: +240

      vla4839 > Alekxei Z. 38 минут назад

      А "никто" это Ты? Не говори за всех.

      0
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      Рейтинг: +457

      FCTB > vla4839 1 минуту назад

      А тебе нужно такое чемпионство? Опять все еще больше будут вонять..Пусть лучше доиграют. Зенит все равно будет чемпионом.

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