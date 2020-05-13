Сенников: «Признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, конкуренты еще могут догнать его»

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников против досрочного завершения РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.

– Если чемпионат России все же будет завершен досрочно, нужно ли признавать «Зенит» чемпионом?

– Есть еще вариант: вообще никого не называть чемпионом и просто формально распределить места для определения путевок в еврокубки.

– Так какой из этих вариантов лучше?

– Я думаю, признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать его по таблице.

– Кто-то говорит, что зенитовцы сами не будут рады досрочному чемпионству.

– Возможно, у них действительно останется какой-то осадок. Конечно, настоящее чемпионство завоевываться на футбольном поле. А становиться чемпионом дома на карантине совсем не так радостно.

– От чего в первую очередь зависит, будет в России доигран чемпионат или нет?

– Он решения президента страны. Если он скажет, что нельзя проводить массовые мероприятия, допустим, до 1 сентября, тогда РПЛ и РФС будут вынуждены закончить сезон досрочно. Но если президент даст добро, тогда другое дело. У нас чемпионат можно доиграть за четыре недели, или как максимум за пять.