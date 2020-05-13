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  • Сенников: «Признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, конкуренты еще могут догнать его»

Сенников: «Признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, конкуренты еще могут догнать его»

13 мая 2020, 12:26
12

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников против досрочного завершения РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.

– Если чемпионат России все же будет завершен досрочно, нужно ли признавать «Зенит» чемпионом?

– Есть еще вариант: вообще никого не называть чемпионом и просто формально распределить места для определения путевок в еврокубки.

– Так какой из этих вариантов лучше?

– Я думаю, признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать его по таблице.

– Кто-то говорит, что зенитовцы сами не будут рады досрочному чемпионству.

– Возможно, у них действительно останется какой-то осадок. Конечно, настоящее чемпионство завоевываться на футбольном поле. А становиться чемпионом дома на карантине совсем не так радостно.

– От чего в первую очередь зависит, будет в России доигран чемпионат или нет?

– Он решения президента страны. Если он скажет, что нельзя проводить массовые мероприятия, допустим, до 1 сентября, тогда РПЛ и РФС будут вынуждены закончить сезон досрочно. Но если президент даст добро, тогда другое дело. У нас чемпионат можно доиграть за четыре недели, или как максимум за пять.

  • «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
  • В России коронавирусом заразились почти 210 тысяч человек. Это пятый результат в мире.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Сенников Дмитрий
Комментарии (12)
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TOL47
1589362589
а конкуренты обосрались и доигрывать не хотят, отрыв всё же великоват. как достала игра слов и словоблудие, коронавирус раздули чтоб оправдать банкротство капиталистической системы, следующий этап - рабовладельческий строй, богатеи за него. а презик первый хочет стать минимум царём.
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Соня Мармеладова
1589362592
Как можно "присвоить" чемпионство в недоигранном турнире? Это противоречит сути турнирного соревнования. Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать не состоявшимся. Как в Нидерландах. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.
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Валерий1965
1589362726
За 22 тура не догнали, а вот за 8 догонят?)))
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vla4839
1589365579
Если бы Локомотив был лидером,то Сенников бы "пел" по-другому.Если соревнование прерывается по ЧС,то и результаты объявляются такими ,какие есть на момент прекращения.Всё иное - это лукавство и зависть тех,кто не на 1 месте!
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cavo48
1589371905
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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