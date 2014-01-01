Сенников: «Признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, конкуренты еще могут догнать его»

Если бы Локомотив был лидером,то Сенников бы "пел" по-другому.Если соревнование прерывается по ЧС,то и результаты объявляются такими ,какие есть на момент прекращения.Всё иное - это лукавство и зависть тех,кто не на 1 месте!
Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников против досрочного завершения РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.
– Если чемпионат России все же будет завершен досрочно, нужно ли признавать «Зенит» чемпионом?
– Есть еще вариант: вообще никого не называть чемпионом и просто формально распределить места для определения путевок в еврокубки.
– Так какой из этих вариантов лучше?
– Я думаю, признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать его по таблице.
– Кто-то говорит, что зенитовцы сами не будут рады досрочному чемпионству.
– Возможно, у них действительно останется какой-то осадок. Конечно, настоящее чемпионство завоевываться на футбольном поле. А становиться чемпионом дома на карантине совсем не так радостно.
– От чего в первую очередь зависит, будет в России доигран чемпионат или нет?
– Он решения президента страны. Если он скажет, что нельзя проводить массовые мероприятия, допустим, до 1 сентября, тогда РПЛ и РФС будут вынуждены закончить сезон досрочно. Но если президент даст добро, тогда другое дело. У нас чемпионат можно доиграть за четыре недели, или как максимум за пять.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
- В России коронавирусом заразились почти 210 тысяч человек. Это пятый результат в мире.