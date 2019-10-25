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  • Сенников – о «Локомотиве» начала 2000-х: «Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается»

Сенников – о «Локомотиве» начала 2000-х: «Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается»

25 октября 2019, 09:32
5

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, чем развлекали себя футболисты во время сборов московского клуба.

«На сборах развлекались по-разному. Руслан Нигматуллин, например, пел в номере. У него с собой был компьютер – включал караоке. Там и баллы, по-моему, высвечивались. Булыкин потом с Евсеевым подходили и говорили: «Хватит петь уже!».

А однажды к нам привезли какого-то темнокожего парня. Нам тогда разрешили взять жен на сборы, так у него в номере каждый вечер кровать скрипела. И звуки все эти… Все время занимался сексом, а потом мертвый выходил на поле. Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается. Но он недолго у нас продержался, дня три», – рассказал Сенников.

  • Сенников выступал за «Локомотив» с 2000-го по 2010-й год.
  • В составе московского клуба он дважды становился чемпионом России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Евсеев Вадим Сенников Дмитрий Нигматуллин Руслан Булыкин Дмитрий
Комментарии (5)
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alp
1571987997
хороший был негр. за 3 дня всех зае@#л
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Агасфер
1571991464
То ,о чём ты написал-это технология,реализация полового влечения, физиологической потребности,именуемое сексом.А любовь-это чувство,в состав которого может может входить и секс.Иногда не имеющий шансов быть реализуемым.
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ArReal
1571991579
Надо было к этому негру водить тех, кто плохо играл - так бы И Лигу Чемпионов выиграли ...
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tushkanlz
1571995939
один мужик на всю команду и был,да и тот - "нигер",да и того выгнали..А он и до сих пор мог бы драть...всех.
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FanatSerj
1571996909
Так может его как раз и привезли, чтобы ваших жен занял пока вы там мячик пинаете ))
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