Сенников – о «Локомотиве» начала 2000-х: «Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, чем развлекали себя футболисты во время сборов московского клуба.

«На сборах развлекались по-разному. Руслан Нигматуллин, например, пел в номере. У него с собой был компьютер – включал караоке. Там и баллы, по-моему, высвечивались. Булыкин потом с Евсеевым подходили и говорили: «Хватит петь уже!».

А однажды к нам привезли какого-то темнокожего парня. Нам тогда разрешили взять жен на сборы, так у него в номере каждый вечер кровать скрипела. И звуки все эти… Все время занимался сексом, а потом мертвый выходил на поле. Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается. Но он недолго у нас продержался, дня три», – рассказал Сенников.