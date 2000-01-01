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    Сенников – о «Локомотиве» начала 2000-х: «Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается»

    Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, чем развлекали себя футболисты во время сборов московского клуба.

    «На сборах развлекались по-разному. Руслан Нигматуллин, например, пел в номере. У него с собой был компьютер – включал караоке. Там и баллы, по-моему, высвечивались. Булыкин потом с Евсеевым подходили и говорили: «Хватит петь уже!».

    А однажды к нам привезли какого-то темнокожего парня. Нам тогда разрешили взять жен на сборы, так у него в номере каждый вечер кровать скрипела. И звуки все эти… Все время занимался сексом, а потом мертвый выходил на поле. Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается. Но он недолго у нас продержался, дня три», – рассказал Сенников.

    • Сенников выступал за «Локомотив» с 2000-го по 2010-й год.
    • В составе московского клуба он дважды становился чемпионом России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3771

      alp 3 минуты назад

      хороший был негр. за 3 дня всех зае@#л

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