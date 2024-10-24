Экс-защитник сборной России оценил шансы Дзюбы на приглашение в национальную команду

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящей товарищеской игре национальной команды против Брунея.

– Какие задачи должна решить сборная России в этом матче?

– Просто собрать команду, выбрать игроков сборной, кто находится в лучшей форме. Дать сыграть тем, кто не смог из-за урагана во Вьетнаме.

– Любой результат кроме крупной победы будет неудачным?

– Хочется, чтобы сыграли как с Кубой. Зрители были довольны, сами игроки. Главное, чтобы не было каких-то экспериментов с составом, сыграть основным.

– Стоит ли на такого соперника вызывать всех легионеров, включая Головина и Миранчука?

– Тут нужно смотреть по логистике. В Краснодар мы не летаем. Понятно, что Миранчуку из Америки лететь, может быть, не стоит. Европейцев можно взять, думаю Сафонов с радостью приедет в Краснодар. Кто бы что ни говорил, но для тех, кто за границей, приехать лишний раз, пообщаться с партнeрами по команде – всегда радость.

– Не стоит ли вызвать Дзюбу, чтобы он стал единоличным рекордсменом по голам за сборную?

– Сейчас у Дзюбы травма. Думаю, что он сейчас не в той форме, чтобы его вызывать. Все должно быть объективно. Дзюба должен набрать форму и быть лучшим бомбардиров чемпионата. Не знаю, сколько еще Артeм будет в футболе. Весной после перерыва тоже не факт, что вызовут. Я не верю, что он сможет ещe попасть в сборную и забить гол, честно говоря.