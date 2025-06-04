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  • Сенников – о Джикии, Сутормине и Комличенко: «Средние усиления»

Сенников – о Джикии, Сутормине и Комличенко: «Средние усиления»

Сегодня, 09:37
4

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможных новичках команды защитнике Георгие Джикии, полузащитнике Алексее Сутормине и нападающем Николае Комличенко.

– Как считаете, эти подписания смогут сделать «Локомотив» претендентом на титул?

– Если правильно использовать, то, конечно, могут помочь. Комличенко – точно. Он провел хороший сезон. Джикия – опытный защитник, знает РПЛ. Сутормину с краю тоже можно найти позицию. Я бы сказал, средние усиления все равно.

– Какие позиции «Локомотиву» нужно усилить?

– Если «Локомотив» хочет бороться за чемпионство, то нужно будет звездных игроков покупать. Джикия и Сутормин – это уже игроки, которым можно дать шанс, но есть ли с ними возможность бороться за чемпионство?

Нужны игроки постатуснее. Хотя все равно игроки близкие к сборной. Они могут принести определенную пользу молодой команде.

Если мы берем подход Галицкого, пригласивший Смолова и Газинского, которые были на замене в «Краснодаре», но они многое для коллектива сделали. Тут может быть такая же история. Опытные футболисты, которые помогут сплотить коллектив. Всегда готовы помочь.

– Как вам работа Михаила Галактионова в прошедшем сезоне?

– Галактионов, в принципе, стабильно работает. В прошлом году 53 очка и в этом году 53 очка. Все стабильно пока.

  • 31-летний Сутормин принадлежал «Зениту», но провел прошлый сезон на правах аренды за «Ростов», где сыграл 33 матча, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • 31-летний Джикия выступал в сезоне-2024/25 за «Химки», где провел 19 встреч.
  • 29-летний Комличенко в минувшем сезоне провел за «Ростов» 37 встреч, забил 9 голов, сделал 5 ассистов.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Ростов Химки Зенит Локомотив Сенников Дмитрий Джикия Георгий Комличенко Николай Сутормин Алексей
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Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1749019334
Это усиление для клуба 2 лиги, даже не Пердива.
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Play
1749022012
Это вообще не усиление. Защитник, который не умеет защищаться; нападающий, который не забивает голы, и Сутормин.
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Cleaner
1749025244
Сенников, а кого ты ждешь в Локо для усиления? Мбаппе? Сутормин и Комличенко это РЕАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ для Локомотива. Джикию - в пердив. Косячит немеренно.
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