Сенников – о Джикии, Сутормине и Комличенко: «Средние усиления»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможных новичках команды защитнике Георгие Джикии, полузащитнике Алексее Сутормине и нападающем Николае Комличенко.

– Как считаете, эти подписания смогут сделать «Локомотив» претендентом на титул?

– Если правильно использовать, то, конечно, могут помочь. Комличенко – точно. Он провел хороший сезон. Джикия – опытный защитник, знает РПЛ. Сутормину с краю тоже можно найти позицию. Я бы сказал, средние усиления все равно.

– Какие позиции «Локомотиву» нужно усилить?

– Если «Локомотив» хочет бороться за чемпионство, то нужно будет звездных игроков покупать. Джикия и Сутормин – это уже игроки, которым можно дать шанс, но есть ли с ними возможность бороться за чемпионство?

Нужны игроки постатуснее. Хотя все равно игроки близкие к сборной. Они могут принести определенную пользу молодой команде.

Если мы берем подход Галицкого, пригласивший Смолова и Газинского, которые были на замене в «Краснодаре», но они многое для коллектива сделали. Тут может быть такая же история. Опытные футболисты, которые помогут сплотить коллектив. Всегда готовы помочь.

– Как вам работа Михаила Галактионова в прошедшем сезоне?

– Галактионов, в принципе, стабильно работает. В прошлом году 53 очка и в этом году 53 очка. Все стабильно пока.