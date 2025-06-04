Сенников – о Джикии, Сутормине и Комличенко: «Средние усиления»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможных новичках команды защитнике Георгие Джикии, полузащитнике Алексее Сутормине и нападающем Николае Комличенко.
– Как считаете, эти подписания смогут сделать «Локомотив» претендентом на титул?
– Если правильно использовать, то, конечно, могут помочь. Комличенко – точно. Он провел хороший сезон. Джикия – опытный защитник, знает РПЛ. Сутормину с краю тоже можно найти позицию. Я бы сказал, средние усиления все равно.
– Какие позиции «Локомотиву» нужно усилить?
– Если «Локомотив» хочет бороться за чемпионство, то нужно будет звездных игроков покупать. Джикия и Сутормин – это уже игроки, которым можно дать шанс, но есть ли с ними возможность бороться за чемпионство?
Нужны игроки постатуснее. Хотя все равно игроки близкие к сборной. Они могут принести определенную пользу молодой команде.
Если мы берем подход Галицкого, пригласивший Смолова и Газинского, которые были на замене в «Краснодаре», но они многое для коллектива сделали. Тут может быть такая же история. Опытные футболисты, которые помогут сплотить коллектив. Всегда готовы помочь.
– Как вам работа Михаила Галактионова в прошедшем сезоне?
– Галактионов, в принципе, стабильно работает. В прошлом году 53 очка и в этом году 53 очка. Все стабильно пока.
- 31-летний Сутормин принадлежал «Зениту», но провел прошлый сезон на правах аренды за «Ростов», где сыграл 33 матча, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- 31-летний Джикия выступал в сезоне-2024/25 за «Химки», где провел 19 встреч.
- 29-летний Комличенко в минувшем сезоне провел за «Ростов» 37 встреч, забил 9 голов, сделал 5 ассистов.