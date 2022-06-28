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Сенников считает, что «Динамо» может выиграть РПЛ, если подпишет Баринова

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Динамо».

– Прежде всего, Баринов – это серьезная потеря для «Локомотива». Все-таки он капитан команды, лидер и воспитанник. Его переход – хорошая трансферная сделка для железнодорожников.

Для него переход в «Динамо» хорош тем, что личный контракт может увеличиться. Бело-голубым нужен такой футболист. Он может сыграть в центре обороны и в полузащите.

У «Динамо» хорошая атакующая команда, но центральные защитники нестабильно играют, из-за этого команда много пропускает.

— Если «Динамо» подпишет Баринова, команда может стать чемпионами?

— Да, почему нет. Главное, чтобы остальные игроки были в строю, здоровы. У «Динамо» очень хорошая команда.

  • В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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28.06.2022 23:31
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