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«Динамо» хочет купить Баринова

«Динамо» ищет варианты усиления полузащиты в связи с вероятным уходом Себастьяна Шиманьски и Николы Моро.

Московский клуб проявляет интерес к опорнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

Сумма выкупа в контракте 25-летнего футболиста – 13 миллионов евро, однако «Локо» может согласиться отпустить хавбека за 6-8 миллионов плюс бонусы.

Также на Баринова претендует «Зенит», которому, возможно, потребуется замена для Вильмара Барриоса.

  • В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 14:23
Комментарии1
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    Рейтинг: +16171

    ilichkadr 7 минут назад

    Зениту разве что на подтанцовку Венделу или на худой конец Кузяеву.

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