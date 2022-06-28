«Динамо» хочет купить Баринова

«Динамо» ищет варианты усиления полузащиты в связи с вероятным уходом Себастьяна Шиманьски и Николы Моро.

Московский клуб проявляет интерес к опорнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

Сумма выкупа в контракте 25-летнего футболиста – 13 миллионов евро, однако «Локо» может согласиться отпустить хавбека за 6-8 миллионов плюс бонусы.

Также на Баринова претендует «Зенит», которому, возможно, потребуется замена для Вильмара Барриоса.

В прошлом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.

Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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