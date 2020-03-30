Сенников: «Самый реальный вариант – аннулировать результаты нынешнего чемпионата»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о возможном возобновлении розыгрыша российской Премьер-лиги, остановленного из-за пандемии коронавируса.

«Обычно в июле у нас начинается новый чемпионат, но в принципе, наверное, это реально – возобновить матчи в середине лета. Однако надо учитывать, что много непонятного здесь, поскольку многое тут еще зависит и от проведения еврокубковых матчей. Отборочные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы ведь проходят в августе. Что-то даже в июле начинается. Какие там команды будут играть?

Если они вообще будут играть. Мне кажется, здесь все от ситуации в мире зависит. Если в европейских странах не начнут свои чемпионаты, то еврокубковая история не возобновится. Но, конечно, мы можем для своего собственного успокоения доиграть чемпионат и выявить чемпиона. Но, мое мнение, здесь очень много непонятного. Мне кажется, что самый реальный здесь вариант – результаты нынешнего чемпионата аннулировать и все. Думаю, что просто отменят», – сказал Сенников.