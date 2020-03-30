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  • Сенников: «Самый реальный вариант – аннулировать результаты нынешнего чемпионата»

Сенников: «Самый реальный вариант – аннулировать результаты нынешнего чемпионата»

30 марта 2020, 08:33
9

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о возможном возобновлении розыгрыша российской Премьер-лиги, остановленного из-за пандемии коронавируса.

«Обычно в июле у нас начинается новый чемпионат, но в принципе, наверное, это реально – возобновить матчи в середине лета. Однако надо учитывать, что много непонятного здесь, поскольку многое тут еще зависит и от проведения еврокубковых матчей. Отборочные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы ведь проходят в августе. Что-то даже в июле начинается. Какие там команды будут играть?

Если они вообще будут играть. Мне кажется, здесь все от ситуации в мире зависит. Если в европейских странах не начнут свои чемпионаты, то еврокубковая история не возобновится. Но, конечно, мы можем для своего собственного успокоения доиграть чемпионат и выявить чемпиона. Но, мое мнение, здесь очень много непонятного. Мне кажется, что самый реальный здесь вариант – результаты нынешнего чемпионата аннулировать и все. Думаю, что просто отменят», – сказал Сенников.

  • В РПЛ осталось провести восемь туров.
  • На данный момент в чемпионате с 9-очковым преимуществом лидирует «Зенит».
  • В случае нормализации эпидемиологической ситуации турнир может возобновиться 24 апреля.

Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Сенников Дмитрий
Комментарии (9)
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Граф2019
1585547451
с дуба рухнул! спартак - чемпион...
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vladimir-7
1585548674
Правильно, нынешний чемпионат аннулировать, тем более и команды из ФНЛ не хотят переходить в РПЛ, а значит оставить 16 команд в РПЛ.
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Давид59
1585550550
Аннулировать конечно недолго. Но какой смысл пороть горячку? Если все европейские чемпионаты возобновятся, еврокубки просто сдвинутся. Скорей всего на весну. Но я бы их начал следующей осенью. Так проще
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Garrincha58
1585553458
В Москве все только и рады аннулировать ЧР, потому что чемпионом должен стать всем им ненавистный Зенит и скорее всего так и станет у нас всегда принимаются тупые решения лишь бы в Москве всем было хорошо на остальных плевать
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Алекс636363
1585557407
какое лето, хотя бы года через три продолжить, потому что малейшая расслабленность - и вспышки по новой пойдут
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radga
1585558031
Московский "Спартак" стал самым популярным клубом Европы по версии Les Sondages Sports.
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житель СПб
1585572870
С какой это стати?! Чужие достижения жить спокойно не дают? Можно доиграть... Можно определить по состоянию на сейчас... Но, в любом случае, не аннулировать. Это - несправедливо.
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житель СПб
1585572953
С другой стороны, я все больше утверждаюсь в том, что никого из лиги выгонять не надо. Можно дополнить двумя победителями из НФЛ - и на этом остановиться.
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