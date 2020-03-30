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    Сенников: «Самый реальный вариант – аннулировать результаты нынешнего чемпионата»

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о возможном возобновлении розыгрыша российской Премьер-лиги, остановленного из-за пандемии коронавируса.

    «Обычно в июле у нас начинается новый чемпионат, но в принципе, наверное, это реально – возобновить матчи в середине лета. Однако надо учитывать, что много непонятного здесь, поскольку многое тут еще зависит и от проведения еврокубковых матчей. Отборочные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы ведь проходят в августе. Что-то даже в июле начинается. Какие там команды будут играть?

    Если они вообще будут играть. Мне кажется, здесь все от ситуации в мире зависит. Если в европейских странах не начнут свои чемпионаты, то еврокубковая история не возобновится. Но, конечно, мы можем для своего собственного успокоения доиграть чемпионат и выявить чемпиона. Но, мое мнение, здесь очень много непонятного. Мне кажется, что самый реальный здесь вариант – результаты нынешнего чемпионата аннулировать и все. Думаю, что просто отменят», – сказал Сенников.

    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • На данный момент в чемпионате с 9-очковым преимуществом лидирует «Зенит».
    • В случае нормализации эпидемиологической ситуации турнир может возобновиться 24 апреля.

    Источник: Rusfootball

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    30.03.2020 08:33
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1031

      житель СПб 21 час назад

      С другой стороны, я все больше утверждаюсь в том, что никого из лиги выгонять не надо. Можно дополнить двумя победителями из НФЛ - и на этом остановиться.

      0
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      Рейтинг: +1031

      житель СПб 21 час назад

      С какой это стати?! Чужие достижения жить спокойно не дают? Можно доиграть... Можно определить по состоянию на сейчас... Но, в любом случае, не аннулировать. Это - несправедливо.

      0
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      Рейтинг: +412

      radga 30 марта, 11:47

      Московский "Спартак" стал самым популярным клубом Европы по версии Les Sondages Sports.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +268

      Алекс636363 30 марта, 11:36

      какое лето, хотя бы года через три продолжить, потому что малейшая расслабленность - и вспышки по новой пойдут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 30 марта, 10:43

      Стыдно за мазутный проект. Свиньям место в Пердиве. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10233

      Garrincha58 30 марта, 10:30

      В Москве все только и рады аннулировать ЧР, потому что чемпионом должен стать всем им ненавистный Зенит и скорее всего так и станет у нас всегда принимаются тупые решения лишь бы в Москве всем было хорошо на остальных плевать

      5
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      Рейтинг: +4602

      subbotaspartak > Garrincha58 19 часов назад

      Пущай все вымрут, но Зенит Чемпион?

      0
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 30 марта, 09:59

      Искусственная проблема. Не стоящая времени для обсуждения. В МИРЕ - ФОРС МАЖОР! ВОЙНА!
      Чемпионат можно:
      1. Продолжить после... ровно с того же места. даже, если через год-два-три... Во время войны спротивные мероприятия не проводятся.
      2. Закончить с утверждённым результатом БЕЗ ВЫЛЕТОВ ИЗ ЛИГИ...
      Какие потери? Ну... не будет у нас в статистике чемпиона страны 2020)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 30 марта, 09:46

      Как только свиньи покинули зону переходных матчей в Пердив, так сразу поползли слухи об аннулировании результатов чемпионата. Совпадение? Не думаю. Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2397

      Давид59 30 марта, 09:42

      Аннулировать конечно недолго. Но какой смысл пороть горячку? Если все европейские чемпионаты возобновятся, еврокубки просто сдвинутся. Скорей всего на весну. Но я бы их начал следующей осенью. Так проще

      2
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      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 30 марта, 09:11

      Правильно, нынешний чемпионат аннулировать, тем более и команды
      из ФНЛ не хотят переходить в РПЛ, а значит оставить 16 команд в РПЛ.

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