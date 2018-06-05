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    Сенников: «С Турцией на поле выйдут те, кто сыграет с Саудовской Аравией»

    Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников назвал очень важным товарищеский матч со сборной Турции, который пройдет сегодня в Москве.

    «Матч с Турцией крайне важен, и болельщики ждут только положительного результата. Вероятнее всего, в предстоящей игре мы увидим именно ту схему и именно тех игроков, которые выйдут на поле в дебютной игре чемпионата мира против Саудовской Аравии», – заявил Сенников.

    Товарищеский матч Россия – Турция состоится во вторник, 5 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Источник: Известия

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    05.06.2018 06:41
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 10:16

      Скорей всего это будет именно так.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +63

      RBW_ 5 июня 2018, 06:59

      Ну это не точно!))))

      -1
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