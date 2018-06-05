Сенников: «С Турцией на поле выйдут те, кто сыграет с Саудовской Аравией»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников назвал очень важным товарищеский матч со сборной Турции, который пройдет сегодня в Москве.

«Матч с Турцией крайне важен, и болельщики ждут только положительного результата. Вероятнее всего, в предстоящей игре мы увидим именно ту схему и именно тех игроков, которые выйдут на поле в дебютной игре чемпионата мира против Саудовской Аравии», – заявил Сенников.

Товарищеский матч Россия – Турция состоится во вторник, 5 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.