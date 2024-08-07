Сенников высказался о будущем Антона Миранчука

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что команде не хватает полузащитника Антона Миранчука

– Вас удивляет, что Антон Миранчук до сих пор без команды?

– Да, меня удивляет. И то, что Дзюба и Джикия без команд. Конечно, не хочется терять таких игроков для РПЛ.

– Как думаете, Антон может вернуться в «Локомотив»? Поможет ли он клубу?

– Учитывая, что на его позиции сейчас играет Батраков, то, конечно, нужна ротация. Я не вижу футболиста, который может заменить Батракова. Раньше в команде были Глушенков и Жемалетдинов, сейчас их нет. Мне кажется, Миранчука не хватает, неважно в старте он выходил бы или на замену.

– В команде какого уровня вы его видите?

– В российском чемпионате у него хорошее имя. Он показывал хорошее качество футбола. Уверен, что в РПЛ Антон найдет себе команду.