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    • Сенников назвал главного кандидата на замену Абаскалю в «Спартаке»

    Сенников назвал главного кандидата на замену Абаскалю в «Спартаке»

    Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников рассказал, кто может заменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    – Пока «Спартаку» не нужно думать о смене тренера. В Кубке России все вопросы уже решены. Только к чемпионату есть вопросы. Проиграть «Крыльям» 0:4 – это очень больно.

    Ближайшие два тура дадут понять руководству «Спартака», что делать с Абаскалем. В прошедших матчах не было игры у команды и непонятно, что «Спартак» может противопоставить сопернику. Матч с ЦСКА выявит слабые и сильные качества у красно-белых.

    – Кто может возглавить «Спартак», если не Абаскаль?

    – Вряд ли Карпин пойдет в «Спартак». Черчесов – главный кандидат, который может заменить Абаскаля.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.10.2023 14:40
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +947

      kliker 19 часов назад

      Если Зенит не перехватит, то тогда в Спартак. Ждём ещё пару поражений.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +609

      saf05 5 октября, 15:56

      А что кроме Черчесова и Карпина тренеров нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22425

      derrik2000 5 октября, 15:32

      Ну, "экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников", конечно, знает больше всех.
      )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1509

      Freyd 5 октября, 14:49

      у прохожих пора спрашивать начать про тренера

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +490

      erybov1965 > Freyd 5 октября, 16:05

      Нет у прохожих,это как бы не всегда по-футбольному.У работников стадиона-вот по-футбольному и никуда не надо выезжать.И публиковать можно с перерывами,с каждого стадиона РПЛ.Так наберется побольше публикаций.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3232

      фанат джигурды > erybov1965 22 часа назад

      Мнение уборщицы бабы Зины будет самым правильным и логически объясненным.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3232

      фанат джигурды > erybov1965 22 часа назад

      -Баба Зина, вы как уборщица раздевалки, считаете: какие есть проблемы в нашей команде?
      - Милок, вот зачем он Сидорова в ворота ставит? Тому 3 раза при мне то бутылку, то бутсу, то футболку товарищи подавали, подкинувши, так он ни разу не поймал! А из Петрова какой защитник? Он то бутсы в ящик положить забудет, то футболку потеряет, так же он и с оппонентами на поле при стандартах.

      1
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 5 октября, 14:42

      Нах, нах !

      2
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