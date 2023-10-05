Сенников назвал главного кандидата на замену Абаскалю в «Спартаке»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников рассказал, кто может заменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Пока «Спартаку» не нужно думать о смене тренера. В Кубке России все вопросы уже решены. Только к чемпионату есть вопросы. Проиграть «Крыльям» 0:4 – это очень больно.

Ближайшие два тура дадут понять руководству «Спартака», что делать с Абаскалем. В прошедших матчах не было игры у команды и непонятно, что «Спартак» может противопоставить сопернику. Матч с ЦСКА выявит слабые и сильные качества у красно-белых.

– Кто может возглавить «Спартак», если не Абаскаль?

– Вряд ли Карпин пойдет в «Спартак». Черчесов – главный кандидат, который может заменить Абаскаля.