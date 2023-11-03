Адвокат Бугаева обвинила полицейских в фальсификации доказательств

Екатерина Макличенко, адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, отреагировала на заключение игрока под стражу до 31 декабря. Это решение суда.

Бугаев был арестован за оказание сопротивления сотрудникам полиции 28 октября.

В кармане у него нашли пакет с неизвестным порошком.

Экс-футболисту грозит до 20 лет лишения свободы.

«Сегодня состоялось заседание, мы просили избрать более мягкую меру пресечения, несмотря на тяжесть предъявленного обвинения. Нами было указано суду на то, что был установлен фальсификат в деле. Когда я пообщалась с подзащитным, увидела ряд документов, которые были подписаны в момент задержания – поняла, что он не читал ни один из документов, а по сути подписал признательные заявления на сбыт особо крупной партии наркотиков. Его остановили двое сотрудников ППС, посчитали подозрительным, далее вызвали сотрудников по обороту наркотиков. Эти сотрудники при прибытии начали разыгрывать историю – попросили Бугаева подойти к пустому месту, указать на дерево, якобы здесь находились наркотики. Сделали постановочное фото. Затем проехали в отдел, передали сверток наркотиков Бугаеву, который не видел его ни разу, опять делали постановочные фото, слили их в сеть. Решили заработать с помощью слива, до этого хотели заработать с помощью взятки.

По пути в отдел они с подзащитным останавливались на остановке общественного транспорта. Произошла рокировка сотрудников, они ехали на двух машинах, кто‑то пересел вперед. Один из них включил телефон и позвонил жене и попросил Бугаева сказать, что за двое суток нужно найти взятку в размере 3 миллионов рублей, чтобы уголовное дело не было возбуждено. Жена Бугаева подыграла им, сказала, что будет искать и на следующий день обратилась в органы ФСБ. Через двое суток взятка не поступила, она действительно не могла найти такую сумму. И ровно через два дня назначается судебная экспертиза по веществу. Хотя должна была произвестись сразу после обнаружения.

Все это дает основание полагать, что целью происходящего с самого начала было вымогательство взятки, думали, что он бывший футболист, у которого лежат миллионы на счетах. Мы будем указывать на эти вещи, заявлять, что это был фальсификат для вымогательства. Следствие введено в заблуждение поскольку материалы представлены, но ни на грамм не соответствуют действительности», – сказала Макличенко.