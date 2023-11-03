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    • Суд избрал меру пресечения Бугаеву – экс-игроку сборной России грозит 20 лет тюрьмы

    Суд избрал меру пресечения Бугаеву – экс-игроку сборной России грозит 20 лет тюрьмы

    Прикубанский районный суд Краснодара избрал меру пресечения для бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева.

    «28.10.2023 в ходе личного досмотра фигуранта сотрудниками полиции у Бугаева было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство -метилэфедрон массой 484,8 гр., которое он приобрел и хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта.

    Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – до 31.12.2023», – сообщили в суде.

    • Бугаев был арестован за оказание сопротивления сотрудникам полиции 28 октября.
    • В кармане у него нашли пакет с неизвестным порошком.
    • Экс-футболисту грозит до 20 лет лишения свободы.

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    Источник: телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

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    03.11.2023 14:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 3 ноября, 14:37

      20 лет за пол-кило. (((

      0
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      Рейтинг: +2220

      LOKOfanatik19 > DOCTOR PENALTY 3 ноября, 15:36

      Пол кило... это сколько душ можно загубить.... правильная мера, если виновен конечно.

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