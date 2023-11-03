Суд избрал меру пресечения Бугаеву – экс-игроку сборной России грозит 20 лет тюрьмы

Прикубанский районный суд Краснодара избрал меру пресечения для бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева.
«28.10.2023 в ходе личного досмотра фигуранта сотрудниками полиции у Бугаева было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство -метилэфедрон массой 484,8 гр., которое он приобрел и хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта.
Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – до 31.12.2023», – сообщили в суде.
- Бугаев был арестован за оказание сопротивления сотрудникам полиции 28 октября.
- В кармане у него нашли пакет с неизвестным порошком.
- Экс-футболисту грозит до 20 лет лишения свободы.