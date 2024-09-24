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    • Мостовой прокомментировал отправку Бугаева на 9 лет строгого режима

    Мостовой прокомментировал отправку Бугаева на 9 лет строгого режима

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение суда в отношении Алексея Бугаева.

    • Бугаев наказан 9,5 года лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.

    «Ситуация с Бугаевым ужасная, просто очень ужасная. Но здесь человек уже давно не спортивный, он давным-давно забыл про футбол, поэтому эта ситуация скорее жизненная. Плохо, что в России таких жизненных ситуаций миллион, если не больше. Возникает ужасное чувство, когда смотришь новости, или, не дай бог, включаешь телевизор – там вообще с ума сойти можно.

    Если говорить отдельно про Алексея, то мне здесь тяжело: мы же не знаем и не можем знать всех нюансов. Но страшно, когда человеку дают столько лет тюрьмы. Мы лишь можем прочитать и что-то сказать на эту тему», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Советский спорт»

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    24.09.2024 18:26
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1727196134
    " Но страшно, когда человеку дают столько лет тюрьмы." Нет,Мостовой,страшно преступление,а не наказание.Тупой ты "всепрощенец".
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    Kollljan
    1727198781
    А есть еще Промес, который отлынивает от срока у арабов. Его очень ждут в Нидерландах, уже и нары подготовлены.
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    Питерский князь
    1727200317
    Остается догадываться. Либо у него условка, либо УДО было. В первый раз, за пол кг, давать 9 лет? Странно.
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