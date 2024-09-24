Мостовой прокомментировал отправку Бугаева на 9 лет строгого режима

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение суда в отношении Алексея Бугаева.

Бугаев наказан 9,5 года лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.

«Ситуация с Бугаевым ужасная, просто очень ужасная. Но здесь человек уже давно не спортивный, он давным-давно забыл про футбол, поэтому эта ситуация скорее жизненная. Плохо, что в России таких жизненных ситуаций миллион, если не больше. Возникает ужасное чувство, когда смотришь новости, или, не дай бог, включаешь телевизор – там вообще с ума сойти можно.

Если говорить отдельно про Алексея, то мне здесь тяжело: мы же не знаем и не можем знать всех нюансов. Но страшно, когда человеку дают столько лет тюрьмы. Мы лишь можем прочитать и что-то сказать на эту тему», – сказал Мостовой.