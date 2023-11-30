Бугаев подал иск на 5 миллионов рублей в отношении МВД

Адвокат Константин Жеребцов сообщил, что экс-защитник сборной России Алексей Бугаев подал гражданский иск в отношении ГУ МВД Кубани. Он утверждает, что распространенное полицией видео с обнаружением у бывшего игрока наркотиков является фальсификацией.

«Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого он [Бугаев] заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации», – сказал Жеребцов.

Иск направлен в Первомайский районный суд Краснодара. Заявленная в иске сумма компенсации составляет 5 миллионов рублей.