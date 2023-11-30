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    Бугаев подал иск на 5 миллионов рублей в отношении МВД

    Адвокат Константин Жеребцов сообщил, что экс-защитник сборной России Алексей Бугаев подал гражданский иск в отношении ГУ МВД Кубани. Он утверждает, что распространенное полицией видео с обнаружением у бывшего игрока наркотиков является фальсификацией.

    «Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого он [Бугаев] заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации», – сказал Жеребцов.

    Иск направлен в Первомайский районный суд Краснодара. Заявленная в иске сумма компенсации составляет 5 миллионов рублей.

    • Прикубанский районный суд Краснодара 3 ноября арестовал Бугаева до 31 декабря.
    • Против бывшего футболиста сборной России, завершившего игровую карьеру в 2010 году, возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере).

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    Источник: «РИА Новости»

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