Мостовой прокомментировал задержание Бугаева – он был вместе с ним в заявке на Евро-2004

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о задержании Алексея Бугаева, с которым вместе был в заявке национальной команды на Евро-2004.

«Утром мне рассказали про эту новость. Моя реакция: Бугаев? Я не помню такого. Где он хоть играл-то? Давайте обсуждать тех, кто играл в футбол», – сказал Мостовой.

Бугаев был арестован за оказание сопротивления сотрудникам полиции 28 октября.

В кармане у него нашли пакет с неизвестным порошком.

Экс-футболисту может грозить до 20 лет лишения свободы.

Бугаев провел за сборную России семь матчей и завершил карьеру в 2010 году.

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