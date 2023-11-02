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    • Мостовой прокомментировал задержание Бугаева – он был вместе с ним в заявке на Евро-2004

    Мостовой прокомментировал задержание Бугаева – он был вместе с ним в заявке на Евро-2004

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о задержании Алексея Бугаева, с которым вместе был в заявке национальной команды на Евро-2004.

    «Утром мне рассказали про эту новость. Моя реакция: Бугаев? Я не помню такого. Где он хоть играл-то? Давайте обсуждать тех, кто играл в футбол», – сказал Мостовой.

    • Бугаев был арестован за оказание сопротивления сотрудникам полиции 28 октября.
    • В кармане у него нашли пакет с неизвестным порошком.
    • Экс-футболисту может грозить до 20 лет лишения свободы.
    • Бугаев провел за сборную России семь матчей и завершил карьеру в 2010 году.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.11.2023 13:57
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Max-Mir-google 3 ноября, 11:03

      Сказал как отрезал, Царь фигни не скажет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 2 ноября, 16:36

      Не сдает своего поставщика - МОЛОДЕЦ ! Ну а то, что Мостовой явно бывает частенько ( да почти все время ) мягко выражаясь "странно неадекватным" уже все заметили ... )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      bulls27 > VVM1964 3 ноября, 23:57

      Так тебя видели ,как ты нюхал . Ты наркоман !!

      0
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