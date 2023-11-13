Суд рассмотрел апелляцию экс-игрока сборной России Бугаева, которому грозит 20 лет тюрьмы

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев останется под стражей до 31 декабря.

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию и отказался перевести его под домашний арест.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара, которым в отношении Алексея Бугаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рассмотрев материалы, суд вышестоящей инстанции признал постановление законным и обоснованным. Бугаев останется под стражей до 31.12.2023», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.