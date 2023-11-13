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    • Суд рассмотрел апелляцию экс-игрока сборной России Бугаева, которому грозит 20 лет тюрьмы

    Суд рассмотрел апелляцию экс-игрока сборной России Бугаева, которому грозит 20 лет тюрьмы

    Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев останется под стражей до 31 декабря.

    Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию и отказался перевести его под домашний арест.

    «Суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара, которым в отношении Алексея Бугаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Рассмотрев материалы, суд вышестоящей инстанции признал постановление законным и обоснованным. Бугаев останется под стражей до 31.12.2023», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

    • Бугаева арестовали по делу о покушении на сбыт наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
    • Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.
    • Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.
    • Бугаев завершил карьеру в 2010 году.

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    Источник: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

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    13.11.2023 14:55
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