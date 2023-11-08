Защита Бугаева обжаловала его арест

Адвокат Алексея Бугаева Екатерина Макличенко сообщила, что решение суда в Краснодаре об аресте экс-футболиста сборной России по делу о наркотиках обжаловано.

Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева на семь суток за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков. Позже краснодарский главк МВД сообщил, что у 42-летнего москвича в кармане его верхней одежды нашли сверток с 500 граммами мефедрона, которые тот взял из тайника, чтобы сбыть в Сочи.

«Мы подали жалобу через ГАС РФ «Правосудие». Безусловно, в сроки, которые были указаны в законодательстве, это трое суток. Мы на третьи сутки подали жалобу. Мы просим не под стражу его помещать, а под более мягкое пресечение, под домашний арест, поскольку для того, чтобы разобраться, нам нужно, разумеется, время. Находясь под стражей, под самой строгой мерой, он будет, конечно же, терпеть большие моральные страдания», – сказала Макличенко..

Адвокат добавила, что считает данное дело фальсифицированным, поэтому сейчас с подзащитным готовит гражданский иск и обращение в Следственный комитет.