Бугаев: «Сейчас занимаюсь грузоперевозками и макулатурой»

Бывший защитник «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев рассказал, почему так рано повесил бутсы на гвоздь и чем зарабатывает на жизнь сейчас.

«Почему так рано завязал? Мне – хватит. Просто я хотел быть с семьей, вот и все. Вот, допустим, я в Томске, а семья в Москве...

Занимаюсь грузоперевозками. Сейчас еще макулатурой. Кто хочет, может свозить нам макулатуру. Мы открыли большой ангар. Два рубля 50 копеек за килограмм.

У некоторых машина, допустим, заглохла, что-то сломалось. Надо что-то подвезти. Мы это делаем. Помогли – они поехали дальше. Вот и мотаюсь. Это жизнь», – рассказал Бугаев в беседе с корреспондентом.