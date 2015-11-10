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Бугаев: «Сейчас занимаюсь грузоперевозками и макулатурой»

10 ноября 2015, 17:39
4

Бывший защитник «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев рассказал, почему так рано повесил бутсы на гвоздь и чем зарабатывает на жизнь сейчас.

«Почему так рано завязал? Мне – хватит. Просто я хотел быть с семьей, вот и все. Вот, допустим, я в Томске, а семья в Москве...

Занимаюсь грузоперевозками. Сейчас еще макулатурой. Кто хочет, может свозить нам макулатуру. Мы открыли большой ангар. Два рубля 50 копеек за килограмм.

У некоторых машина, допустим, заглохла, что-то сломалось. Надо что-то подвезти. Мы это делаем. Помогли – они поехали дальше. Вот и мотаюсь. Это жизнь», – рассказал Бугаев в беседе с корреспондентом.

Источник: «Советский спорт»
Россия Томь Краснодар Химки Россия Бугаев Алексей
Комментарии (4)
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Asbjorn
1447166768
Безродный тот вообще пропал куда то
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Ty4ka98
1447169639
Красава, бабки для семьи мутит
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Сармат Ростов
1447173974
Молодец ! Сейчас каждый крутится как может. Уважаю таких людей!!!
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hghgch
1447179318
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