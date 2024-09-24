Отец Бугаева поделился эмоциями от отправки сына на 9 лет строгого режима

Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, прокомментировал приговор суда в отношении сына.

Бугаев наказан 9,5 года лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.

«Не хочу ни с кем разговаривать.

Единственное, скажу вам так: я всегда [этим] руководствовался – на нем, при нем, в его жилище… Найдите хоть одно из этих и отсюда руководствуйтесь», – сказал Бугаев-старший.