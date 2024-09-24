Отец Бугаева поделился эмоциями от отправки сына на 9 лет строгого режима

Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, прокомментировал приговор суда в отношении сына.
- Бугаев наказан 9,5 года лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.
«Не хочу ни с кем разговаривать.
Единственное, скажу вам так: я всегда [этим] руководствовался – на нем, при нем, в его жилище… Найдите хоть одно из этих и отсюда руководствуйтесь», – сказал Бугаев-старший.
- Сообщалось, что Бугаева задержали с 495 г мефедрона.
- Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.