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    • Отец Бугаева поделился эмоциями от отправки сына на 9 лет строгого режима

    Отец Бугаева поделился эмоциями от отправки сына на 9 лет строгого режима

    Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, прокомментировал приговор суда в отношении сына.

    • Бугаев наказан 9,5 года лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.

    «Не хочу ни с кем разговаривать.

    Единственное, скажу вам так: я всегда [этим] руководствовался – на нем, при нем, в его жилище… Найдите хоть одно из этих и отсюда руководствуйтесь», – сказал Бугаев-старший.

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    Источник: Sport24

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    24.09.2024 14:35
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    MazaiNN
    1727178208
    А что должен сказать отец в подобной ситуации? Да он совершил преступление. Да он не прав. Но он мой сын и я буду его поддерживать.
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    DOCTOR PENALTY
    1727180176
    Кто хоть раз сталкивался с нашими судами, хорошо знает - наши судьи самые гуманные судьи в мире, как по уголовному направлению, так и в футболе, всё одинаково. )) ***
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    Конопляных дел мастер
    1727180561
    Решил как Промяс приподняться на наркотиках.За эту дурь пожизненно надо давать.
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    АЛЕКС 58
    1727182717
    А обезьян из Лукойла в футбол играет,решил свои 6 лет в Эмиратах прятаться
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    Semenycch
    1727183800
    Немного маловато, но с другой стороны хватит понять, что зона не санаторий. Парнокопытные, не хотите всем стадом броситься оправдывать этого преступника? Ведь Вы годами оправдывали другого наркоторговца!
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