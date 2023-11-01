Стала известна причина, по которой экс-игрок сборной России стал закладчиком

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером. Перед задержанием он успел разложить закладки возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре, а во время обыска пытался убежать.

После суток в изоляторе экс-футболист согласился сотрудничать со следствием. Бугаев рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности в семье. Спортсмен начал пить и накопил долги – около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями. Отчаявшись, Бугаев нашел способ заработать через Даркнет – в наркошопе. Достал через перекупщиков около полкило мефедрона, который должен был закладками разложить в Краснодаре и Сочи.

Экс-защитник уже сдал своих наркоподельников. В телефоне у него также нашли фото мест, где он разложил закладки, с точными координатами.

28 октября Бугаева остановили полицейские и обнаружили в кармане толстовки пакет с неизвестный порошком. Экс-футболиста арестовали на 7 суток.