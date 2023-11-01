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    • Стала известна причина, по которой экс-игрок сборной России стал закладчиком

    Стала известна причина, по которой экс-игрок сборной России стал закладчиком

    Стала известна причина, по которой экс-игрок сборной России стал закладчиком

    Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером. Перед задержанием он успел разложить закладки возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре, а во время обыска пытался убежать.

    После суток в изоляторе экс-футболист согласился сотрудничать со следствием. Бугаев рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности в семье. Спортсмен начал пить и накопил долги – около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями. Отчаявшись, Бугаев нашел способ заработать через Даркнет – в наркошопе. Достал через перекупщиков около полкило мефедрона, который должен был закладками разложить в Краснодаре и Сочи.

    Экс-защитник уже сдал своих наркоподельников. В телефоне у него также нашли фото мест, где он разложил закладки, с точными координатами.

    28 октября Бугаева остановили полицейские и обнаружили в кармане толстовки пакет с неизвестный порошком. Экс-футболиста арестовали на 7 суток.

    • Футболисту грозит до 20 лет лишения свободы.
    • Он завершил карьеру в 2010 году в «Краснодаре». Ранее играл за «Локомотив», «Торпедо», «Томь» и «Химки».
    • За сборную России Бугаев провел семь матчей

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    Источник: Телеграм-канал SHOT

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    01.11.2023 11:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 1 ноября, 18:34

      Из за 70к в нарки? Он видимо реально тупой раз не может 70к заработать, если конечно речь о рублях)
      А так конечно жаль что так скатился

      0
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      Рейтинг: +3253

      АЛЕКС 58 1 ноября, 14:41

      Зато промеска гуляет на свободе,и долгов небыло,а заработать на наркоте решился. Или бибизянам можно?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 1 ноября, 13:52

      А что ягалицкому не позвонить, работу не спросить?
      Рросто с головой ушел в наркотики, как многие больщики срамтака, что здесь седят.
      :)))

      2
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      Рейтинг: +2349

      spam2009 > Питерский князь 1 ноября, 14:04

      Ага только в небо смотрят тупым взгядом больше у вас, в болотной

      1
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > spam2009 1 ноября, 14:50

      У вас болото. Плюнуть страшно, харча испачкается.

      1
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 1 ноября, 13:50

      Если бы играл за срамтак, 100% начал бы жопу свою продавать!

      1
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      Рейтинг: +835

      borusse > Питерский князь 1 ноября, 17:55

      боишься конкуренции ?))

      0
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > borusse 1 ноября, 18:11

      Ты вне конкуренции.

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      Ответить
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 13:45

      А что был суд , приговор , почему вы выкладываете эту шнягу ?
      А если на вас за клевету подадут , то сразу на источник стрелки переведёте ?
      Его только 28 октября задержали , а через 3 дня вы уже знаете , охть !!!
      Вы или стукачи или сами это организовали.

      0
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      Рейтинг: +7885

      mihail200606 1 ноября, 13:13

      70 тыс чего? Рублей? А может просто он сам наркоман ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > mihail200606 1 ноября, 13:51

      Профессиональный!

      0
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      Рейтинг: +4067

      acor94 1 ноября, 12:38

      Во папаша окуеет, когда узнает что это правда.

      2
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      Рейтинг: +7980

      Semenycch 1 ноября, 12:12

      "...70 тысяч неоплаченных налогов с пенями..." Звучит как 10 миллионов.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +637

      Цугундeр 1 ноября, 11:51

      Да ах.еть , конечно.)
      " накопил долги – около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями.."

      Ждём Алёшу Зы. , с комментариями о несовершенстве фискальной политики государства и вялости пенитенциарнной системы.

      4
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