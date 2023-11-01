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  • Стала известна причина, по которой экс-игрок сборной России стал закладчиком

Стала известна причина, по которой экс-игрок сборной России стал закладчиком

1 ноября 2023, 11:44
6

Стала известна причина, по которой экс-игрок сборной России стал закладчиком

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером. Перед задержанием он успел разложить закладки возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре, а во время обыска пытался убежать.

После суток в изоляторе экс-футболист согласился сотрудничать со следствием. Бугаев рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности в семье. Спортсмен начал пить и накопил долги – около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями. Отчаявшись, Бугаев нашел способ заработать через Даркнет – в наркошопе. Достал через перекупщиков около полкило мефедрона, который должен был закладками разложить в Краснодаре и Сочи.

Экс-защитник уже сдал своих наркоподельников. В телефоне у него также нашли фото мест, где он разложил закладки, с точными координатами.

28 октября Бугаева остановили полицейские и обнаружили в кармане толстовки пакет с неизвестный порошком. Экс-футболиста арестовали на 7 суток.

  • Футболисту грозит до 20 лет лишения свободы.
  • Он завершил карьеру в 2010 году в «Краснодаре». Ранее играл за «Локомотив», «Торпедо», «Томь» и «Химки».
  • За сборную России Бугаев провел семь матчей

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Источник: Телеграм-канал SHOT
Россия. Премьер-лига Монако Россия Бугаев Алексей
Комментарии (6)
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Цугундeр
1698828697
Да ах.еть , конечно.) " накопил долги – около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями.." Ждём Алёшу Зы. , с комментариями о несовершенстве фискальной политики государства и вялости пенитенциарнной системы.
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acor94
1698831483
Во папаша окуеет, когда узнает что это правда.
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mihail200606
1698833627
70 тыс чего? Рублей? А может просто он сам наркоман ...
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АЛЕКС 58
1698838891
Зато промеска гуляет на свободе,и долгов небыло,а заработать на наркоте решился. Или бибизянам можно?
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Oldtrafford83
1698852869
Из за 70к в нарки? Он видимо реально тупой раз не может 70к заработать, если конечно речь о рублях) А так конечно жаль что так скатился
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