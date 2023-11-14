Экс-игрок сборной России обвинил полицию в фальсификации уголовного дела

Константин Жеребцов, адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, сообщил про обращение экс-футболиста в Следственный комитет.
Бугаев считает, что полиция сфальсифицировала уголовное дело против него.
«На прошлой неделе Алексеем было написано заявление о преступлении, совершенном в отношении него сотрудниками полиции. Это заявление было подано мною в СУ СКР по Краснодарскому краю», – сказал Жеребцов.
Также Бугаев обратится в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства из-за распространенного МВД видео с обнаружением у него свертка якобы с мефедроном.
- Экс-футболиста арестовали по делу о покушении на сбыт наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
- Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.
- Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.
- Бугаев завершил карьеру в 2010 году.
Источник: «Р-Спорт»