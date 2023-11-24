Экс-футболист сборной России заболел в СИЗО

Адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева Екатерина Макличенко сообщила, что ее подопечный заболел в следственном изоляторе. Также он рассказала о состоянии дела экс-футболиста.

– Уже подали кассационную жалобу на меру пресечения Бугаеву?

– Суд пока не изготовил до конца судебные акты. Ходатайство о выдаче судебных актов в апелляционные инстанции подано. Нам их выдадут, и тогда с оригиналами мы сможем обжаловать. Вообще в ближайшее время думаем собрать пресс‑конференцию. У нас есть данные, которые полностью могут подтвердить общественности и правоохранительным органам, что Алексей Бугаев совершенно не причастен к тому, в чем его обвиняют. Нужно утрясти формальные моменты, чтобы поспешные публикации никак не навредили ему. Сейчас мы все выясним и представим эти доказательства по запросам, которые изначально направляли.

Алексей на первом же допросе при следователе говорил о том, что он не брал наркотики, не подходил к ним. Также у него есть переписка с отцом, из которой видно, что Алексей собирается сдать тех самых наркодилеров, которые предлагают ему так называемую «работу».

– Сам Алексей как себя чувствует сейчас?

– Алексей чувствует себя неважно, он заболел в СИЗО.

– Ему оказывают медицинскую помощь?

– В СИЗО есть медицинская помощь, но сложно сказать, насколько она эффективна.