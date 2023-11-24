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    Экс-футболист сборной России заболел в СИЗО

    Адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева Екатерина Макличенко сообщила, что ее подопечный заболел в следственном изоляторе. Также он рассказала о состоянии дела экс-футболиста.

    – Уже подали кассационную жалобу на меру пресечения Бугаеву?

    – Суд пока не изготовил до конца судебные акты. Ходатайство о выдаче судебных актов в апелляционные инстанции подано. Нам их выдадут, и тогда с оригиналами мы сможем обжаловать. Вообще в ближайшее время думаем собрать прессконференцию. У нас есть данные, которые полностью могут подтвердить общественности и правоохранительным органам, что Алексей Бугаев совершенно не причастен к тому, в чем его обвиняют. Нужно утрясти формальные моменты, чтобы поспешные публикации никак не навредили ему. Сейчас мы все выясним и представим эти доказательства по запросам, которые изначально направляли.

    Алексей на первом же допросе при следователе говорил о том, что он не брал наркотики, не подходил к ним. Также у него есть переписка с отцом, из которой видно, что Алексей собирается сдать тех самых наркодилеров, которые предлагают ему так называемую «работу».

    – Сам Алексей как себя чувствует сейчас?

    – Алексей чувствует себя неважно, он заболел в СИЗО.

    – Ему оказывают медицинскую помощь?

    – В СИЗО есть медицинская помощь, но сложно сказать, насколько она эффективна.

    • 42-летний Бугаев был задержан по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
    • По информации прессслужбы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, у него во время задержания было обнаружено при себе 500 граммов Nметилэфедрона.
    • Экс-футболист, проведший семь матчей за сборную России, был арестован до 31 декабря 2023 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4080

      acor94 1 час назад

      Заболел? Возможно ломка. Обычно в дилеры ставят уже опытных наркоманов. Кто и разбавить без палева может и сам проверит насколько хорош или плох товар.

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      Рейтинг: +234

      WILDLING_HRUNDEL 2 часа назад

      Наркодилеров вообще надо сразу расстреливать! Возиться с ними бестолку

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