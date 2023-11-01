Суды Краснодарского края объявили причину ареста Бугаева

полкило мефедрона вёз Бугаев, это особо крупный сбыт, плюс фейс мусорам начистил, лет на 25 упакуют...
Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев арестован за оказание сопротивления сотрудникам полиции.
«28 октября Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено дело об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ, возбужденное в отношении Алексея Бугаева. Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
В судебном заседании он не отрицал, что пытался скрыться от полицейских. Судом Бугаев признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток», – говорится в сообщении пресс-службы судов Краснодарского края.
- Бугаеву грозит до 20 лет лишения свободы.
- Он завершил карьеру в 2010 году в «Краснодаре». Ранее играл за «Локомотив», «Торпедо», «Томь» и «Химки».
- За сборную России Бугаев провел семь матчей