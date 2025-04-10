Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Микел рассказал о двух драках в «Челси»

Сегодня, 22:55

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел поделился воспоминаниями о конфликтах внутри команды.

По его словам, дрались друг с другом Михаэль Баллак и Саломон Калу, а также Андрей Шевченко и Таль Бен-Хаим.

«На тренировках случались настоящие драки. Помню, как Баллак подрался с Калу. Саломон был очень тихим и милым парнем, но Михаэль, видимо, что-то ему сделал. Тот взбесился.

Мы не знаем, что именно произошло, но Баллак наверняка сделал что-то, что вывело Саломона из себя. Началась настоящая драка. Их пришлось разнимать, оттаскивать друг от друга.

Драк было очень много. Помню одну с участием Таля Бен Хаима и Андрея Шевченко. Кажется, Бен Хаим улетел в настоящий нокаут.

Шевченко был одним из тех, кто никогда ничего не говорил. От него ни слова не было слышно. А это просто показывает его боевой дух», – рассказал Микел, выступавший за «Челси» с 2006 по 2017 год.

Еще по теме:
Лига конференций. «Челси» разгромил «Легию» (3:0) в первом четвертьфинале 1
«Легия» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025
Стало известно, сколько «Челси» заплатит УЕФА, чтобы избежать еврокубкового бана 4
Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Ботафого Бейтар Челси Бен-Хаим Таль Калу Саломон Оби Микел Джон Баллак Михаэль Шевченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Микел рассказал о двух драках в «Челси»
22:55
Назван срок нового контракта Роналду с «Аль-Насром»
22:33
2
Стал известен возможный преемник Лички на посту тренера «Динамо»
22:22
1
Черчесов назвал клуб РПЛ, которому он симпатизирует
21:56
Лига конференций. «Челси» разгромил «Легию» (3:0) в первом четвертьфинале
21:39
1
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/4 финала
20:59
6
Агент Батракова назвал идеального тренера для полузащитника «Локомотива»
19:48
10
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
19:36
Черчесов сказал, в чем он лучше Карпина
19:07
1
«Ювентус» ведет переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед»
18:40
1
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» рассматривает двух игроков на замену Де Брюйне
8 апреля
1
Стало известно, сколько «Челси» заплатит УЕФА, чтобы избежать еврокубкового бана
8 апреля
4
Футболист «Ливерпуля» потребовал увеличения зарплаты в 2,5 раза
8 апреля
1
«Лестер» установил антирекорд АПЛ при ван Нистелрое
8 апреля
2
Появилась информация о результатах вскрытия пробы «Б» Мудрика
8 апреля
7
«МЮ» заинтересовался лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона»
8 апреля
1
В АПЛ дебютировал 15-летний футболист
8 апреля
1
Холанд задумался об уходе из «Манчестер Сити»
8 апреля
2
10 главных неудачников финалов в истории футбола по версии Give me Sport
7 апреля
Грилиш получил пощечину от фаната «МЮ» после дерби
7 апреля
АПЛ. В дерби Манчестера ничья (0:0)
6 апреля
Фото«Саутгемптон» рекордно быстро вылетел из АПЛ
6 апреля
АПЛ. Поражение «Ливерпуля» от «Фулхэма» и другие результаты
6 апреля
2
«Челси» грозит еврокубковый бан
6 апреля
1
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 6 апреля 2025
5 апреля
АПЛ. «Арсенал» потерял очки с «Эвертоном» (1:1) перед матчем с «Реалом»
5 апреля
Определен самый медленный игрок АПЛ – он из «Манчестер Сити»
5 апреля
ВидеоСобослаи не понравилась его статуя: «Похожа на мою задницу, вывернутую наизнанку»
5 апреля
3
Гвардиола ответил, заслужил ли Де Брюйне статую возле стадиона «Манчестер Сити»
5 апреля
Реакция Артеты на уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»
4 апреля
Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»
4 апреля
1
Гвардиола прокомментировал уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»
4 апреля
5
«Арсенал» рассматривает четырех форвардов
4 апреля
Заявление «Манчестер Сити» об уходе Де Брюйне
4 апреля
2
Де Брюйне прокомментировал решение покинуть «Манчестер Сити»
4 апреля
1
⚡ Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити»
4 апреля
5
Колыванов отреагировал на подписание россиянином контракта с «МЮ»
4 апреля
Тренер «Тоттенхэма» заявил, что ИИ заменит судей в футболе
4 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 