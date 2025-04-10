Микел рассказал о двух драках в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел поделился воспоминаниями о конфликтах внутри команды.

По его словам, дрались друг с другом Михаэль Баллак и Саломон Калу, а также Андрей Шевченко и Таль Бен-Хаим.

«На тренировках случались настоящие драки. Помню, как Баллак подрался с Калу. Саломон был очень тихим и милым парнем, но Михаэль, видимо, что-то ему сделал. Тот взбесился.

Мы не знаем, что именно произошло, но Баллак наверняка сделал что-то, что вывело Саломона из себя. Началась настоящая драка. Их пришлось разнимать, оттаскивать друг от друга.

Драк было очень много. Помню одну с участием Таля Бен Хаима и Андрея Шевченко. Кажется, Бен Хаим улетел в настоящий нокаут.

Шевченко был одним из тех, кто никогда ничего не говорил. От него ни слова не было слышно. А это просто показывает его боевой дух», – рассказал Микел, выступавший за «Челси» с 2006 по 2017 год.